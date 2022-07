Haïti: pollution dangereuse du plus grand bidonville de la capitale, selon des experts de ONU

Les 400 000 habitants du bidonville de Cité Soleil, où s'accumulent des montagnes de déchets de plusieurs mètres de haut, sont confrontés à un «grave problème d'insécurité environnementale» menaçant «leur santé et leur sécurité», ont fustigé jeudi deux experts onusiens.

«L'absence de gestion adéquate des déchets à Cité Soleil viole les droits à la vie, à la santé, à l'alimentation, à l'eau et à l'assainissement ainsi qu'à un environnement propre, sain et durable», ont dénoncé Marcos Orellana et Pedro Arrojo-Agudo dans un communiqué.

Dans ce quartier en périphérie de la capitale Port-au-Prince, pas de système d'égouts : les déchets s'amoncellent dans un canal à ciel ouvert, «inondant parfois les rues et les maisons des habitants», et formant des amas d'ordures atteignant trois mètres de haut, d'après le communiqué.

Les habitants du quartier brûlent une partie de ces déchets, créant une «brume constante de fumée toxique» qui répand dioxines et métaux lourds dans le bidonville.

Le sort des enfants exposés à ces fumées et à ces déchets est particulièrement préoccupant, selon les experts.

«Ils souffrent de maladies chroniques et parfois mortelles qui pourraient être évitées», ont-ils déclaré, ajoutant : «les autorités doivent de toute urgence ramasser, retirer ou éliminer tous les déchets afin de garantir les droits fondamentaux des habitants».

Les autorités haïtiennes, contactées par les experts à ce sujet, n'ont pas encore répondu, précise le communiqué.

Un des pays les plus pauvres du monde, Haïti est plongé dans une crise politique majeure depuis l'assassinat du président Jovenel Moïse le 7 juillet 2021.

Des quartiers entiers de la capitale sont aujourd'hui sous le contrôle de groupes armés, échappant au contrôle des autorités haïtiennes. De violents combats s'y déroulent régulièrement.