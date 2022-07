L’ancien entraîneur du Canadien Dominique Ducharme a réuni plusieurs gens d’affaires, ainsi que des personnalités du monde du hockey et des arts à la Classique de golf de la Fondation Dominique Ducharme. Cette année le tournoi a surpassé le montant récolté l’an dernier alors que près de 140 000 $ ont été amassés.

Photos Pascale Vallée

Un partenaire majeur de la Classique de golf Dominique Ducharme est l’entreprise Structube alors qu’on aperçoit Dominique Ducharme, Carine Paquin, Catherine Paquin et Marcel Knafo, le président fondateur de Structube.

Paul Byron, qui a répondu à l’invitation de son ancien entraîneur, est entouré des dynamiques conseillères chez KPMG, Anne-Marie Croteau et Laurence Poiré.

Les dons à la Fondation permettent à la jeunesse de s’épanouir. Parmi les anciens joueurs de la LNH, il y avait Denis Gauthier, Maxime Talbot et Joël Bouchard.

Deux gagnants de la coupe Stanley, Mathieu Dandenault et Lucien DeBlois entourent Michel Bergeron et Serge Harnois.

Les golfeurs ont utilisé la planche de golf électrique pour transporter leur sac de golf. Christian Arbor est en compagnie de Dominique Ducharme et du professionnel de golf de Joliette, Billy Houle.

Le tournoi a eu lieu au magnifique Club de golf de Joliette. Dominique Ducharme est en compagnie des médaillés olympiques, Sébastien Toutant et Annie Pelletier.

Amélie Barbier est en compagnie de Dominique Ducharme et de Paul Wilson qui ont savouré de la crème glacée tôt le matin.

La Fondation a pour but d’avoir un impact positif dans la communauté. L’entraîneur des Voltigeurs de Drummondville, Steve Hartley, et son père Bob Hartley, entourent Martin Cloutier et Jean-Charles Lajoie.

Le commissaire de la LHJMQ, Gilles Courteau, est entouré des anciens joueurs de la LNH, Jason Pominville et Alex Burrows, entraîneur-adjoint avec le Canadien.