FEQ: le phénomène Luke Combs arrive à Québec

Il y a cinq ans, c’était un parfait inconnu. Aujourd’hui, il est le roi de la planète country et l’une des têtes d’affiche qui suscitent le plus d’excitation au Festival d’été de Québec. Mais qui est donc ce Luke Combs ?

Luke Combs, c’est l’antihéros. Un gars ordinaire, pas particulièrement beau, rondouillard, mais dont les chansons qui racontent des choses simples de la vie ont touché droit au cœur les maniaques de country.

Un phénomène ? Depuis la parution de son premier album, en 2017, il a aligné 13 numéros 1 sur les stations de radio country américaines. Dans un pays où la musique country est une religion et la concurrence est vive entre les vedettes du genre, de tels résultats frappent l’imaginaire.

Photo d'archives, AFP

Établi à Nashville depuis plusieurs années, le chanteur beauceron Robby Johnson a été témoin de la fabuleuse ascension de Luke Combs, qui a réuni plus de 80 000 personnes au Nissan Stadium de Nashville, en juin, lors du CMA Fest, un important festival dans la capitale du country.

« Il a su ramener la sonorité du new country des années 1990 tout en ayant une approche moderne au niveau de ses textes et sa performance vocale », dit-il.

Amateur de houblon

Au-delà de la musique, c’est son authenticité qui séduit.

« Il ne se prend pas pour un autre, il n’est pas au-dessus de la mêlée. C’est un gars qui change ses pneus et son huile, qui aime faire des feux de camp avec ses amis et boire de la bière en masse. C’est probablement lui qui a le record de la bière ingurgitée le plus vite (shotgun). Il va sûrement le faire durant son show vendredi », indique Gab Marineau, animateur de l’émission Zone New Country, à WKND.

Ça explique pourquoi une de ses chansons s’intitule Beer Never Broke My Heart (la bière ne m’a jamais brisé le cœur).

En outre, Luke Combs ne serait pas du genre à s’en faire avec ce que les gens pensent de sa bouille. Vous ne le trouvez pas beau ? Il s’en fiche.

« Dans un monde où l’apparence est constamment jugée et mise en priorité, c’est libérateur et nourrissant de vibrer au son d’un artiste qui s’attarde plutôt aux émotions et au message », note Robby Johnson.

Comme le pâté chinois

Après des essais plus ou moins fructueux avec Keith Urban, Brad Paisley et Florida Georgia Line, le Festival d’été pourrait donc avoir trouvé en Luke Combs, qui présentera des concerts à guichets fermés au Centre Bell et au Centre Vidéotron, cet automne, le gars qui va installer à demeure la musique country sur les plaines d’Abraham.

Il restera à voir si son propre succès aura une longue durée de vie. Là-dessus, Gab Marineau a sa théorie.

« Présentement, il est au top, mais la critique qui revient souvent dans la musique country, c’est que tout sonne pareil. Ce sont toujours les mêmes paroles, les mêmes refrains. C’est un couteau à double tranchant. D’un côté, tu peux effectivement te lasser vite si tu n’aimes pas trop ce genre musical. De l’autre côté, si le pâté chinois est ta recette préférée, tu vas aimer ça longtemps. »

Bref, Luke Combs ne réinvente pas le pâté chinois, mais sa recette est particulièrement savoureuse.

Luke Combs en concert à 21 h 30, vendredi soir, sur les plaines d’Abraham. Premières parties : Talk et Matt Lang.

Luke Combs

Âge : 32 ans

Origine : Charlotte, Caroline du Nord

Albums : This One’s For You (2017), What You See Is What You Get (2019), Growin’ Up (2022)

Numéros 1 (radios country États-Unis) : Hurricane, When It Rains It Pours, One Number Away, She Got The Best Of Me, Beautiful Crazy, Beer Never Broke My Heart, Even Though I’m Leaving, Does To Me, Lovin’ On You, Better Together, Forever After All, Cold as You, Doin’ This

Principales récompenses :