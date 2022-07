Les 7 doigts à Place Ville Marie: un géant qui a du cœur

Les 7 doigts ont mis la barre haute avec leur spectacle énergique et électrisant présenté sur l’esplanade de Place Ville Marie, jeudi soir, dans le cadre de l’événement gratuit «3Géants».

La structure de 52 pieds de haut et de 30 pieds de large au pied de laquelle s’exécutent les acrobates de la compagnie montréalaise dans le cadre du festival Montréal complètement cirque a, en arrière-plan, le nouvel anneau et le mont Royal. On a vu pire décor.

Chaque arche acrobatique en forme de géant – il y en a deux autres du même gabarit au parc Vinet, dans le Sud-Ouest, et aux Jardins Gamelin, voisin de la station de métro Berri-UQAM – sera animée soir après soir, jusqu’à 17 juillet, à 18 h et à 21 h 30.

La troupe Machine de cirque, de Québec, divertit les curieux au parc Vinet, alors que le Cirque Éloize, de Montréal, se charge du géant installé aux Jardins Gamelin.

À PVM, spectacle que l’Agence QMI a vu jeudi en début de soirée, Les 7 doigts ont moins utilisé le géant que nous l’aurions crû, mais la dizaine d’athlètes sur scène ne manquaient pas d’aplomb et ont ébloui la foule. Il y avait des numéros d’équilibrisme, des sauts, du patin à roues alignées, bref les spectateurs n’ont pas été déçus dans ces 30 minutes bien tassées.

Par moments, les corridors de vent ajoutaient un coefficient de difficulté à travers cette faune de gratte-ciel.

Il faut voir le numéro de 21 h 30 à PVM – et aux deux autres endroits, sans doute – pour profiter pleinement des jeux de lumière, puisque plus le spectacle évolue, plus le géant s’illumine au rythme de la musique. Des prismes triangulaires ayant servi tout au long de la prestation, comme des touches poétiques, sont réunis en fin de parcours et hissés dans la poitrine du géant de ferraille, la faisant alors battre pour lui donner vie. Et une âme!

Les gens, on le ressent, sont heureux de se réunir – malgré une septième vague de COVID-19 qui s’installe – et la magie opère encore plus en plein air, on dirait.

Le plaisir, maintenant, c’est d’assister aux trois spectacles d’ici au 17 juillet. Pour éviter les travaux, il y a toujours les transports en commun, le vélo ou le BIXI.

Des mois de travail

Pour constituer chaque géant, il a fallu cinq mois de travail aux équipes. Parmi tous les défis, il a fallu près de 4000 heures en atelier, sur huit semaines, pour mener à bien la fabrication, incluant les gabarits de montage, le soudage et les ajustements. Trois autres semaines ont été nécessaires pour l’étape de la peinture. Neuf camions de 53 pieds ont été réquisitionnés pour livrer chaque structure depuis l’atelier de Scène Éthique.

Relance du centre-ville

L’événement 3Géants fait partie de la stratégie de relance touristique et artistique de la métropole, qui a été éprouvée ces deux derniers étés en raison de la pandémie qui n’en finit plus de finir. Sous l’impulsion de Montréal complètement cirque et de la Tohu, 3Géants a permis pour la première fois aux trois compagnies de cirque de collaborer étroitement à la mise en place du projet, réunissant les forces vives d’une industrie qui fait la fierté du Québec. Chaque compagnie signe au final sa propre création.

Montréal complètement cirque bat son plein jusqu’au 17 juillet. La programmation est disponible en ligne.