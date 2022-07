Les boutiques H. Dagenais se joignent à BMR

Établi dans les Laurentides depuis plus de 90 ans, le détaillant qui compte aujourd’hui deux succursales situées à Saint-Sauveur et à Sainte-Anne-des-Lacs gardera son identité d’origine, tout en faisant partie du mégaquincailler, qui bonifiera l’offre de service.

«Étant un chef de file de l’industrie de la rénovation, de la construction et de la quincaillerie dans l’est du Canada, Groupe BMR représente, pour H. Dagenais et fils inc., un partenaire d’affaires hors pair pour assurer la pérennité du succès de notre entreprise qui grandit depuis plus de 90 ans. Intégrer les rangs de Groupe BMR est pour nous une grande fierté», ont indiqué par communiqué Annie et Martin Dagenais, propriétaires de l’entreprise.

Pour BMR, cette acquisition représente également une excellente nouvelle.

«Accueillir H. Dagenais et fils inc. est une excellente nouvelle pour Groupe BMR, ce qui nous permet de consolider notre position de chef de file au service des consommateurs et entrepreneurs de chez nous. Notre entreprise traverse actuellement une période de forte croissance, et cette association nous permet de renforcer, une fois de plus, notre positionnement et notre impact dans l’économie locale», a ajouté Alexandre Lefebvre, chef de la direction de Groupe BMR.