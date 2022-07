Les États-Unis veulent juger un Montréalais considéré comme le roi du trafic de Xanax

Un Montréalais fait face à une demande d’extradition des États-Unis, où il est considéré comme un mégatrafiquant de drogue sur le web obscur, après avoir été trahi par un pendentif trouvé lors d’une invasion de son domicile qui a permis aux enquêteurs de l’identifier.

« Le pendentif montrait un symbole utilisé par l’alias AlpraKing dans des photos servant à afficher les drogues vendues sur le dark web », affirment les autorités américaines dans la requête visant Alexandre Beaudry.

L’homme de 31 ans est ce résident de L’Île-des-Sœurs qui s’était retrouvé au cœur d’une violente invasion de domicile dans son condo luxueux, le 12 mai dernier. Deux assaillants s’en étaient pris à lui pour mettre la main sur le mot de passe de son portefeuille contenant des dizaines de millions de dollars en cryptomonnaie.

Photo tirée de la demande d’extradition

Bien qu’il semblait mener une vie rangée, Beaudry avait déjà fait face à la justice, écopant en 2015 de 18 mois de prison à domicile pour production et trafic de stéroïdes et de médicaments contrefaits.

Mais cette fois-ci, il fait face à des allégations beaucoup plus graves, alors que la Drug Enforcement Administration (DEA) le soupçonne d’être un mégatrafiquant qui aurait vendu des millions de comprimés de Xanax de contrebande sur le web obscur, entre autres sous les alias AlpraKing, Quantik ou BenzoChems.

Photo d'archives

Un impressionnant empire

Plusieurs éléments dans la demande d’extradition tracent le portrait de l’impressionnant empire que Beaudry aurait réussi à bâtir, selon les experts de la DEA, pour vendre ce dépresseur utilisé contre l’anxiété, très populaire chez les jeunes.

Beaudry aurait été un acteur si important dans la vente de Xanax qu’un des plus grands revendeurs de cette drogue aux États-Unis avait accepté de travailler sous ses ordres et de lui verser un pourcentage de ses profits. Ce subalterne pouvait vendre 1 million de comprimés chaque mois, révèle la requête.

Selon la DEA, le Montréalais et ses associés s’approvisionnaient de fournisseurs en Chine. La drogue était parfois livrée directement à ceux qui passaient des commandes sur le web obscur.

Dans d’autres cas, le Xanax contrefait aurait été livré en vrac à des complices au Canada et aux États-Unis, pour ensuite être revendu en plus petites quantités.

Photo d'archives

Des analyses informatiques poussées

À la suite d’une longue enquête impliquant des analyses informatiques poussées, du recoupement d’informations ouvertes, l’investigation de comptes bancaires, mais aussi grâce à des témoins repentis, Beaudry a finalement pu être identifié.

Il ne manquait toutefois qu’une petite pièce au puzzle, qui s’est avérée être le symbole sur le pendentif de Beaudry, le même qui était associé au vendeur AlpraKing. Les autorités américaines se sont alors empressées de demander son arrestation à Montréal, afin d’éviter tout risque de fuite.

Beaudry a ainsi été arrêté par la Gendarmerie royale du Canada la semaine passée. Il reviendra à la cour ce vendredi, pour la suite des procédures. Il est défendu par Mes Claude Boucher et Debora de Thomasis.

Visé pour son portefeuille de plusieurs millions

Capture d’écran de Reddit

Le Montréalais tabassé dans son luxueux condo au 29e étage d’une tour de L’Île-des-Sœurs en mai dernier aurait été visé par deux malfaiteurs qui voulaient s’emparer du mot de passe de son portefeuille de cryptomonnaie contenant des dizaines de millions de dollars.

C’est ce qu’aurait déclaré Alexandre Beaudry aux policiers de Montréal, après que les deux hommes masqués et armés eurent fait irruption chez lui, pour ensuite essayer de le ligoter.

Selon ce qu’il a affirmé, il a réussi à prendre l’arme des mains d’un des assaillants. C’est alors qu’ils se sont mis à le battre. Il a finalement pu aller se réfugier dans une chambre pour appeler du secours.

« Les autorités américaines estiment que cette attaque est liée au fait que Beaudry est en possession d’une somme substantielle de bitcoins, peut-on lire dans une requête en extradition. [Elles] estiment que Beaudry prendra des mesures pour augmenter sa sécurité, pour cacher davantage ses actifs, ou prendra la fuite. »

Une valeur astronomique

Selon le document de cour, des analyses de serveurs par les enquêteurs ont permis de découvrir qu’entre mars 2015 et juillet 2017, Beaudry aurait réussi à vendre du Xanax au point d’empocher 6100 bitcoins seulement à l’aide de trois alias. Au cours actuel, cela représente la somme colossale de plus de 161 millions $.

D’autres analyses informatiques indiquent qu’au total, Beaudry aurait amassé jusqu’à 18 000 bitcoins à travers 22 000 transactions.

Les profits astronomiques que les Américains attribuent à Beaudry pourraient expliquer pourquoi celui-ci a pu s’acheter son condo de L’Île-des-Sœurs pour 1,7 million $ sans souscrire d’hypothèque.

L’information rapportée dans Le Journal en mai dernier a d’ailleurs été citée dans la requête des procureurs de l’État du Connecticut qui veulent faire subir un procès criminel au Montréalais.

Arrêté chez lui

C’est finalement le 30 juin, 59 jours après avoir été victime de l’invasion de domicile, que l’homme de 31 ans s’est fait passer les menottes dans son condo.

Le mandat stipulait qu’il devait se trouver chez lui pour que les autorités puissent procéder à son arrestation et les autorités ont fait preuve d’astuce pour s’en assurer.

Des policiers de Montréal lui ont donc donné rendez-vous afin de lui présenter des photos de potentiels suspects.

Tout juste après la rencontre, des agents de la Gendarmerie royale du Canada l’ont donc interpellé. Leur crainte était qu’il décide de fuir la justice – il avait déjà évoqué l’idée –, car il devait être prévenu le lendemain par sa banque en Suisse que les Américains s’intéressaient à ses comptes.

« Dans des communications privées, Beaudry discutait sur des millions qu’il aurait amassés et qu’il gardait dans des comptes offshore ou dans des portefeuilles de cryptomonnaie », affirment les autorités américaines.

IL SE VANTAIT D’ÊTRE UN ANCIEN « KINGPIN »

Capture d'écran Reddit

Dans une publication sur le site Reddit, que les autorités américaines attribuent à Alexandre Beaudry, ce dernier se vante d’être un ancien « kingpin » du web obscur et d’être « responsable de l’épidémie de Xanax en Amérique ».

Photo tirée de Twitter

Il y affirme avoir vendu plus de 15 millions de comprimés sous plusieurs pseudonymes, s’en mettant plein les poches pour 7 millions de dollars, mais d’avoir « passé le flambeau à d’autres et d’avoir formé des apprentis ».

Le Montréalais aurait aussi publié plusieurs photos de ses opérations sur Reddit, montrant des sachets de Xanax, mais aussi des liasses d’argent canadien.

Selon la demande d’extradition américaine, il aurait aussi demandé à un modérateur du forum Reddit de retirer tous les commentaires faisant allusion au fait que « AlpraKing est Alexandre Beaudry », alors que de simples internautes auraient réussi à trouver sa réelle identité.

CE QU’AFFIRME LA REQUÊTE

Photo tirée de la page Facebook d’Alexandre Beaudry

« Entre janvier 2016 et juillet 2017, l’alias AlpraKing a fait au moins 1300 ventes de substances contrôlées, principalement de l’alprazolam (Xanax), et a reçu plus de 3000 bitcoins de la part de clients. »

« Les agents de la DEA savent que Beaudry a fait part de ses inquiétudes d’être extradé aux États-Unis et d’écoper d’une sentence de prison substantielle. »

« Beaudry et ses complices ont d’importantes ressources financières provenant du trafic de drogues qui pourraient leur permettre de fuir la justice. »