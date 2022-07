Mort après avoir surmonté les défis

Le jeune homme de 19 ans, victime d’un accident de travail à Beauharnois, lundi dernier, venait tout juste de remettre sa vie sur les rails après des épisodes de difficultés scolaires.

« Il n’y a pas de mots, c’est inconcevable. On a vécu beaucoup d’épreuves et là, ça commençait à bien aller. Et puis il arrive des choses comme ça, c’est l’incompréhension totale », s’attriste Jean-Paul Livenais, le père de la victime.

En fin de matinée lundi, Xavier Livenais aurait été écrasé par un chariot élévateur dans la cour extérieure de l’entreprise Transbordement St-Pierre où il travaillait.

Il serait ensuite resté coincé quelques minutes sous l’appareil.

Son décès a été constaté à l’hôpital.

Le jeune adulte était à l’emploi de cette compagnie depuis deux ans.

Il avait la charge d’arrimer les cargaisons pour les trains, un travail qu’il affectionnait particulièrement, selon son père.

Mais, depuis quelques mois, Xavier Livenais n’avait qu’un objectif en tête : devenir conducteur de machinerie lourde.

« Il avait commencé sa formation sur les différents engins de la compagnie, ça allait très bien, il avait même recommencé à lire et à étudier pour atteindre cet objectif », explique fièrement son père.

Surmonter les difficultés ​

À l’école, Xavier Livenais a rencontré de multiples embûches qui l’ont poussé à abandonner à deux reprises.

D’abord au secondaire, puis lors d’une formation dans un centre d’éducation aux adultes.

« Les études, il trouvait ça dur, mais je lui avais dit récemment de commencer avec des mots fléchés et des mots croisés pour se redonner le goût de lire et d’apprendre », se rappelle son père.

En fouillant les affaires de son fils après son décès, Jean-Paul Livenais est justement tombé sur un cahier de mots fléchés.

« C’est une chose qui aurait été impensable il y a quelques années », croit-il.

Selon ce dernier, son fils était un véritable exemple de persévérance.

« Je pense qu’il aimerait que les gens sachent qu’il y a de l’espoir pour les jeunes, qu’il ne faut pas qu’ils abandonnent quand ça ne va pas bien à l’école, qu’il faut aller chercher du soutien comme il l’a fait », affirme-t-il.

Un jeune homme au grand cœur

Le père de famille se souvient de son fils comme d’une personne au grand cœur, serviable et drôle.

« Il trouvait toujours le moyen de nous faire rire », se remémore-t-il.

« Xavier m’a aussi permis de me relever et d’être fonctionnel après un accident de travail », dit Jean-Paul Livenais.

À la suite de cet accident, M. Livenais a dû réapprendre à marcher.

« Tout ce que j’avais en tête, c’était le désir de jouer au soccer avec mes enfants. Dans mon cœur, c’est ce qui m’a permis d’avancer et de récupérer », affirme-t-il avec émotion.

Il se remémore justement la première fois où il avait inscrit Xavier au soccer.

« Je marchais avec une canne à ce moment-là et il était revenu de l’inscription tout fier pour me dire que j’allais être son entraîneur », dit-il en rigolant.

Au plus grand bonheur de son fils, le père de famille avait accepté d’entraîner « les p’tits gars ».

– Avec la collaboration de Maxime Deland, Agence QMI