Penguins: Kristopher Letang peut se tenir prêt

Le directeur général des Penguins de Pittsburgh, Ron Hextall, pourrait faire signer un nouveau contrat au défenseur Kristopher Letang d’ici la fin du repêchage amateur, a-t-il indiqué aux médias mercredi.

Celui-ci a terminé un pacte de huit ans et de 58 millions $, et sera admissible au marché des joueurs autonomes le 13 juillet s’il n’a pas paraphé une entente d’ici là.

L’athlète de 35 ans a été lié à certaines équipes, dont le Canadien de Montréal, dans les récentes rumeurs, sauf que les «Pens» semblent avoir l’intention de le garder avec eux en 2022-2023.

D’ailleurs, Hextall aimerait sortir le chéquier avant le retour des représentants du club à Pittsburgh en fin de semaine.

«J’espère que nous aurons quelque chose de réel bientôt complété, mais nous devons régler des détails. Ainsi, nous verrons où cela nous mènera», a déclaré le DG, tel que rapporté par le site NHL.com.

Letang a remporté trois coupes Stanley avec la formation en 2009, 2016 et 2017. Lors du dernier calendrier régulier, il a amassé 10 buts et 58 mentions d’aide pour 68 points en 78 affrontements.

Toutefois, les siens n’ont pu franchir le premier tour des séries, pliant bagage en sept duels face aux Rangers de New York.

Le cas Malkin

Par ailleurs, relativement au dossier d’Evgeni Malkin, Hextall a également mentionné que son organisation est à pied d’œuvre. L’attaquant russe pourrait devenir libre comme l’air dans moins d’une semaine.

Il a fini un contrat de huit ans et de 76 millions $ et, ayant manqué les trois premiers mois de la dernière saison à la suite d’une opération au genou, il a obtenu 42 points, dont 20 filets, en 41 sorties.

«Nous travaillons toujours. On a discuté avec eux aussi récemment que mardi et on verra la suite», a émis le DG.