Québec doit faire plus pour ses animaux

En pleine période postdéménagement, les locaux de la SPA de Québec, deuxième plus importante ville au Québec, débordent d’animaux dans ce qui s’avère, encore aujourd’hui, le plus petit refuge de la province.

Une heure avant l’ouverture des locaux de la Société protectrice des animaux (SPA) de Québec, par un beau mardi matin, les employés s’affairent à nettoyer les cages et à prendre soin des petits pensionnaires du refuge.

Depuis janvier, le refuge, qui dessert 38 municipalités, a recueilli 2000 animaux. En 2021, pour une deuxième année, toutes les bêtes pouvant être adoptées avaient trouvé une nouvelle famille.

Je lève mon chapeau à tous ces amoureux des animaux qui y œuvrent. On se croirait dans une fourmilière, où le personnel trop peu nombreux peine à répondre à une demande déjà importante et qui s’est accrue avec la pandémie.

Le travail de la SPA a d’ailleurs été qualifié d’« irréprochable » cette année par Marie-Josée Asselin, responsable de la gestion animalière et vice-présidente du comité exécutif à la Ville.

Manque d’espace

Mais une simple visite suffit pour constater que les installations de Québec ne conviennent absolument plus, et ce, malgré toute la bonne volonté des administrateurs qui tentent de faire plus avec moins depuis trop longtemps. Ce n’est pas peu dire : l’ancienne direction s’en plaignait il y a déjà 10 ans.

La SPA de Québec occupe en effet un local de moins de 6800 pieds carrés, dans un ancien garage industriel.

Or, d’après mes recherches, celui de la SPA de l’Estrie, flambant neuf, compte 24 000 pieds carrés, et celui de la Mauricie 34 000, pour des populations beaucoup moins importantes.

Sur la Côte-Nord, le conseil municipal a confirmé en janvier la construction de nouvelles installations, au coût de cinq millions. Et les exemples du genre abondent.

Le directeur de la SPA, Félix Tremblay, se garde bien de critiquer la situation, même s’il constate les problèmes d’espace, qui l’empêchent d’embaucher d’autres employés pour répondre à la demande.

Il souligne qu’il bénéficie d’une très bonne écoute de la part de la Ville de Québec, qui est consciente de la problématique.

Ça déborde

Ainsi, au beau milieu d’un corridor dans lequel des techniciens et techniciennes en santé animale passent près de se piler sur les pieds, une vétérinaire effectue des examens.

Les salles de chirurgie sont étroites, c’est la même chose du côté de l’espace pour évaluer les animaux. De nombreuses cages – trop petites par manque d’espace – sont situées dans des endroits bruyants et passants.

Dans les bureaux administratifs, les boîtes de documents s’accumulent dans les corridors. Il n’y a pas de salle de formation pour les bénévoles ni de salle de réunion pour les employés, qui sont quasiment empilés.

À l’extérieur, il a fallu improviser un parc canin, qui ne peut être maintenu l’hiver.

Plusieurs solutions

Des démarches avaient été entreprises par la SPA, en 2020, pour construire un nouveau refuge.

Le contrat avec Québec pour la gestion animalière par appel d’offres – au lieu de gré à gré, comme dans d’autres villes – et l’impossibilité de signer une hypothèque avec prêt garanti sont toutefois des freins.

Puis, il y aurait moyen de rendre obligatoires les licences pour les chats, comme plusieurs villes le font déjà, ce qui représenterait des revenus supplémentaires pour l’organisme.

La Ville de Québec a fait beaucoup d’efforts pour prévenir la maltraitance, l’errance et la surpopulation.

Elle doit maintenant faire plus pour permettre à la SPA, un partenaire qui ne reçoit aucune subvention, de mieux répondre à la demande, dans des conditions plus adéquates.