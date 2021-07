Découvrez le parc Jean-Drapeau, dont sa nouvelle terrasse publique

L’été vient officiellement de commencer et vous cherchez quoi faire et où aller pour en profiter au maximum en famille ou en compagnie de vos amis? Direction parc Jean-Drapeau pour vous évader en pleine nature, et ce, à cinq minutes du centre-ville de Montréal!

Venez découvrir l'offre impressionnante de divertissement pour tous, dans l'environnement exceptionnel du parc Jean-Drapeau – et ce, dans le plus grand respect des mesures sanitaires en vigueur.

La Guinguette: la nouvelle terrasse publique!

Parc Jean-Drapeau

Envie de vous sentir en vacances le temps d’une soirée? Vous allez adorer le concept de la Guinguette, une terrasse publique colorée aux abords du fleuve Saint-Laurent!

Tout a été pensé pour créer une ambiance des plus festives et conviviales: guirlandes de lumière, resto-bar végétalien, chaises longues, tables de pique-nique, jeux, ateliers, animation et concerts en plein air.

Le lieu tout désigné pour vous la couler douce dans un cadre verdoyant enchanteur avec une vue imprenable sur le centre-ville de Montréal.

Activités en plein air pour tous les goûts

Parc Jean-Drapeau

Reconnu pour sa programmation riche et diversifiée, le parc Jean-Drapeau vous permet de pratiquer vos activités préférées, le tout en pleine nature. Voici un petit aperçu de ses principaux attraits pour vous donner le goût de vous y rendre très prochainement:

- La Balade découverte: pour en apprendre davantage sur l’histoire et le patrimoine du parc Jean-Drapeau et de ses îles, montez à bord d’un véhicule électrique qui vous transportera dans un parcours d’une durée d’environ 45 minutes, animé par un guide certifié qui retrace l’évolution du site de 1535 à aujourd’hui;

- Le plaisir de la randonnée pédestre: pour prendre un bon bol d’air frais en explorant les 25 kilomètres de routes et de sentiers et admirer différents points de vue sur l’île de Montréal;

- La richesse culturelle du parc Jean-Drapeau: pour découvrir des œuvres d’art public, des bâtiments patrimoniaux, des lieux emblématiques et plus de 50 points d’intérêt (!) en suivant le parcours tracé directement au sol du Sentier des îles. N’oubliez pas d’aller chercher le dépliant officiel au Pavillon d’information afin de ne rien manquer des trajets et de leurs attraits!

- Les aménagements extérieurs: pour vous amuser, vous entraîner et lâcher votre fou en profitant des balançoires éphémères aux abords du fleuve, de la paroi d’escalade, du Trekfit, du volley-ball de plage ou des tables de ping-pong. Vous avez l’embarras du choix!

Partez l’esprit tranquille

Vous pouvez profiter de l’ensemble des installations en toute sécurité et dans le respect des mesures sanitaires grâce aux vastes espaces gazonnés, à la grande superficie et à l’importante capacité d’accueil du parc Jean-Drapeau. Avec deux îles et de la nature à profusion, il y a de l’espace pour tout le monde!

Cet été, venez vous amuser au grand air au parc Jean-Drapeau! En auto, à vélo ou en transport en commun, tous les moyens sont bons pour aller (re)découvrir cet immense terrain de jeux situé à seulement quelques pas de l’île de Montréal. Et puis, serez-vous de la partie?