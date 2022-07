Toute une séquence pour Shohei Ohtani le lanceur

Encore une fois, la vedette des Angels de Los Angeles Shohei Ohtani épate ses coéquipiers et adversaires, mais cette fois-ci, c’est au monticule qu’il se distingue particulièrement.

En disposant des Marlins de Miami au compte de 5 à 2, mercredi, le Japonais a remporté un cinquième départ consécutif, une première en carrière. Du même coup, il a porté son dossier de la saison à 8-4, tandis que sa moyenne de points mérités se situe à 2,44.

Celui pouvant espérer une sélection au prochain match des étoiles du baseball majeur a transmis son message au public de digne façon. Face au club floridien, il a concédé un point non mérité en sept manches, tout en amassant 10 retraits sur des prises. À un certain moment, il a liquidé 15 frappeurs d’affilée. Et c’est sans compter qu’il a produit le point procurant l’avance aux siens. Par ailleurs, il n’a pas donné un seul point mérité en 28 manches et deux tiers.

«Il n’y a sûrement pas beaucoup de records qui lui restent à chercher, n’est-ce pas? Il a la plupart d’entre eux, si ce n’est pas la totalité, a commenté au site MLB.com l’instructeur au banc des Angels, Ray Montgomery, au sujet du premier auteur de cinq gains de suite de l’équipe depuis 2016. Il bataille pour tout ce qui est possible et il n’arrête pas. Il ne peut étancher sa soif de vaincre avec ce qu’il fait. C’est réellement plaisant à regarder.»

De son côté, le receveur Max Stassi s’estime privilégié d’œuvrer en compagnie d’Ohtani.

«C’est un gars de haut niveau. Il est devenu l’un des meilleurs bras du baseball, tout le monde sait cela. Et, le même jour, vous devez le craindre quand il se présente au bâton. Il est un lanceur-vedette et un frappeur-vedette», a-t-il complimenté.

Quelques accomplissements

Évidemment, les prouesses d’Ohtani constituent un baume sur les plaies des Angels, qui ont vécu la traversée du désert lors des dernières semaines, le club occupant le quatrième échelon de la section Ouest de la Ligue américaine avec un dossier de 38-45. Au plan individuel, il ne cesse de réécrire le livre d’histoire des majeures.

Entre autres, mercredi, il est devenu le premier joueur depuis la mise en place officielle de la statistique des points produits en 1920 à totaliser dans un même match 10 retraits sur des prises comme lanceur, deux points produits en attaque et un but volé. Puis, en portant à 111 son cumulatif de retraits au bâton en 2022, il est le premier artilleur des Angels à en revendiquer minimalement 110 en moins de 100 manches lors de la première moitié de la saison.