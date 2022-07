Toutes les caractéristiques essentielles – connexion 5G, pile généreuse, poids et prix légers – sans les extras coûteux

Un téléphone intelligent doté de fonctions décentes, ce n’est pas rare, mais quand c’est un nouveau 5G, on le remarque, comme cet appareil 30 XE du géant TCL, bien connu pour ses téléviseurs et ses appareils domestiques.

Lancé plus tôt ce printemps, cet appareil TCL 30 XE 5G vise le marché d’entrée de gamme avec, au menu, des caractéristiques de base et fiables qui méritent qu’on s’y attarde.

Parlant de menu, l’appareil offre un écran de 6,5 po, une triple caméra au dos, une mémoire vive de 4 Go, un système Android 11, un système de sécurité biométrique et une pile non amovible de 4500 mAh.

Malgré sa taille et son grand écran, l’appareil demeure léger; 195 g. Il se tient bien dans la main et on ne ressent pas que la coque est faite de plastique. Des matériaux plus coûteux n’auraient fait qu’augmenter le prix. Dans la même veine, notez aussi qu’il n’est disponible qu’en noir.

Comme un appareil haut de gamme

À ces exigences de rentabilité, l’écran fait malgré tout apparaître des bordures très minces comme chez les appareils haut de gamme pour un ratio écran/pourtour de 89,5 % et, au dos, le 30 XE comporte une triple caméra, un flash (lampe de poche) et le capteur d’empreinte.

Au démarrage, la configuration propose un déverrouillage biométrique par reconnaissance faciale ou par empreinte digitale, sans oublier l’option du code NIP personnel. Mon appareil d’essai exigeait une mise à jour système qui a pris plus de temps que normal, donc prévoyez de longues minutes avant que le système ne demande un redémarrage.

En fouillant les paramètres système, ce TCL offre trois choix d’affichage de l’encoche tout en haut de l’écran.

Celle par défaut avec la surface d’affichage complète

Celle de l’encoche sans déplacer la barre d’état (plus contrastée et facile à lire)

Et celle de cacher l’encoche et de déplacer la barre d’état

En poursuivant sur l’écran de 6,5 po à cristaux liquides, sa résolution de 1600x720 (ratio 20:9) est amplement suffisante et nette pour un téléphone intelligent d’entrée de gamme. Pour sa protection, il est doté d’un verre Dragontrail contre les rayures. Par contre, le téléphone n’est pas résistant à l’eau.

Processeur et mémoire

Sous le capot, la quantité de mémoire vive est celle qu’on s’attend pour ce genre d’appareil, soit 4 Go. Pour le stockage, c’est le strict minimum, 64 Go. Les applications préinstallées et le système occupent à eux seuls 23 % de l’espace disponible, soit 14,54 Go. Pour plus d’espace, une carte microSD jusqu’à 512 Go viendra combler les besoins. Aux prix où ces cartes sont vendues en ligne, ça fait peu cher le gigaoctet.

Toujours au même endroit, TCL a installé un processeur MediaTek Dimensity 700 à huit cœurs (2 @ 2,2 GHz, 6 @ 2,0 GHz).

Au rayon des capteurs, l’appareil embarque un :

Accéléromètre (capteur G)

GPS (A-GPS)

Capteur de proximité

Capteur de lumière

Boussole électronique

Baromètre gyroscopique

À l’utilisation, ce TCL tourne rondement même en jonglant avec plusieurs applications ouvertes simultanément. Inutile de les fermer et de les rouvrir pour épargner quelques mégaoctets.

En outre, l‘appareil utilise l'interface TCL plutôt que celle d'Android. À mon avis, celle du fabricant est attrayante, avec une interface propre et simple.

Autonomie

Terminons avec la généreuse pile de 4500 mAh qui assure au téléphone de fonctionner pendant longtemps, un des points forts de cet appareil TCL qui promet 25 h de communication téléphonique et jusqu’à 15 jours en veille. Donc, aucune crainte de se retrouver à court d’énergie au milieu de la journée. De plus, ce téléphone offre la recharge rapide jusqu’à 18 W.

Vendu 300 $, comme ici chez Vidéotron, le prix est si petit que l’achat par paiement mensuel devient superflu.

Bien conçu pour son prix et bien équipé, l’appareil a tout ce qu’il faut pour combler 90 % des besoins des utilisateurs qui ne recherchent pas nécessairement un foudre de guerre.

À venir, l'essai du TCL 30 5G.