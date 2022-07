Va pour Shane Wright

C’est assez, les tergiversations ! Le Canadien ne peut pas passer à côté de Shane Wright. Le jeune homme doit être le premier joueur à monter sur le podium lors de la première ronde du repêchage de la Ligue nationale qui sera présenté au Centre Bell, ce soir.

Des indications permettent de croire que ça pourrait fort être le cas. Au début de la semaine, Vincent Lecavalier, premier choix de la cuvée 1998, a partagé l’expérience qu’il a vécue à ce titre avec Wright.

Hier, mon collègue Jonathan Bernier a appris de la bouche de Wright qu’il a reçu aussi un coup de fil de Martin St-Louis.

Jonathan s’est informé auprès de Juraj Slafkovsky et de Logan Cooley à savoir s’ils avaient reçu un appel de Vincent Lecavalier et leur réponse a été non.

Ça ne dit pas tout, c’est vrai.

C’est possible que Slafkovsky et Cooley se soient tourné la langue.

N’empêche.

Mieux préparé au défi

Wright est mieux préparé à la LNH et au marché de Montréal. Il vit sous les réflecteurs depuis l’âge de 15 ans. Il en sait déjà beaucoup sur les obligations du métier.

Ça aide quand on se retrouve dans l’organisation du Canadien.

Wright a la réputation d’être très mature pour un gars de 18 ans. Une opinion très répandue dit qu’il montre le caractère d’un type de 25 ans.

Sidney Crosby correspondait à ce profil. On avait l’impression de parler à un homme d’âge mûr à ses débuts avec les Penguins de Pittsburgh.

Gabriel Landeskog, de l’Avalanche du Colorado, était lui aussi impressionnant à 18 ans.

Il avait fait sensation lorsqu’il avait rencontré les journalistes pendant la finale de la Coupe Stanley de 2011 entre les Bruins de Boston et les Canucks de Vancouver. Il parlait comme un vétéran responsable.

Personne ne serait allé jusqu’à prédire qu’il deviendrait capitaine de l’Avalanche à 20 ans. Mais les dirigeants de l’Avalanche ne se sont pas trompés.

Deux bons premiers centres

Il ne faut pas penser que Wright sera capitaine du Canadien au cours des prochaines années ni même plus tard.

Là n’est pas la question.

Laissons-lui le temps de se développer et de s’adapter au jeu de la LNH.

Si, comme le prédisent les experts, il devient un bon deuxième centre, le Canadien sera en voiture avec un duo Suzuki-Wright dans quelques années.

Et les deux autres ?

Pourquoi pas Slafvosky ou Cooley ?, direz-vous.

Slafkovsky a le gabarit idéal pour un ailier. Il fait déjà 220 livres sur six pieds quatre pouces.

C’est une armoire à glace, ça !

C’est vrai qu’il s’est mis en évidence aux Jeux olympiques, l’hiver dernier. Mais les joueurs de la Ligue nationale n’étaient pas à Pékin.

Il a bien fait aussi au Championnat du monde, au printemps, mais encore là, les meilleurs joueurs mondiaux n’y sont pas tous.

Son émergence rappelle celle de Jesperi Kotkaniemi à son année d’admissibilité au repêchage.

À 17 ans, Kotkaniemi avait connu une bonne deuxième moitié avec le Porin Ässät de la Ligue finlandaise.

De l’aide tout de suite

Quant à Cooley, il a bien fait au cours des deux dernières années au sein du programme de développement américain.

On le dit dynamique et créatif. Mais il a sur la table une offre des Gophers de l’Université du Minnesota.

S’il choisissait cette option, ça signifierait qu’il ne se sentirait pas prêt pour la LNH.

Or, le Canadien peut-il attendre un, deux, trois ou quatre ans ?

On sait que les prochaines saisons ne s’annoncent pas faciles, mais il faut donner de l’espoir aux partisans.

Nick Suzuki, Cole Caufield et Alexander Romanov sont avec le grand club. Cayden Primeau s’est rapproché de Montréal. Kaiden Guhle a terminé son stage junior.

Les amateurs sont prêts à attendre, mais pas indéfiniment.

Un bon quatuor

Patrice Brisebois, Guy Carbonneau, Vincent Damphousse et Chris Nilan sont maintenant ambassadeurs du Canadien. Ils se joignent à Yvan Cournoyer et Réjean Houle, qui ne suffisaient pas toujours à la demande depuis les pertes d’Henri Richard et Guy Lafleur.

L’embauche de ces quatre anciens du Tricolore marque un trait avec les grandes dynasties. Elle n’en demeure pas moins appropriée.

Brisebois a le CH tatoué sur le cœur. Il déchirerait sa chemise pour le Canadien.

Joueur, il était toujours le premier à lever la main lorsque le Canadien avait besoin de quelqu’un dans des activités caritatives. Il a fait des dons personnels à l’Hôpital Sainte-Justine. Il va bien jouer son rôle d’ambassadeur.

Toujours à RDS

Tout comme lui, Carbonneau et Damphousse sont membres de la dernière édition championne du Canadien.

Les deux conservent leur poste d’analyste à RDS, ce qui va sans doute soulever des questions quant à leur objectivité. Mais je ne pense pas que ça change leur façon de faire. Je m’attends à ce qu’Ils poursuivent leur travail avec la même franchise.

Quant à Nilan, on sait qu’il a éprouvé des difficultés dans sa vie. Il a consommé de la drogue, des prescriptions d’antidouleurs en quantité excessive et a abusé de l’alcool.

Mais il a refait sa vie.

Il est sobre depuis plusieurs années et prononce notamment des conférences dans lesquelles il met les jeunes en garde contre les drogues et l’alcool. Il ferait un très bon porte-parole du Canadien à cet égard.

Malgré ses problèmes du passé, sa popularité ne s’est jamais démentie auprès des amateurs.

C’est bien pour dire

Dominique Ducharme nous en a appris une bonne, hier, à son tournoi de golf, en disant qu’il avait offert, l’été dernier, un poste d’adjoint à son bon ami Martin St-Louis avec le Canadien.

On connaît la suite.

Je ne sais pas si Ducharme aura droit à une deuxième chance comme entraîneur-chef dans la LNH. Mais il pourrait revenir en reprenant le chemin qu’il avait suivi avec le Tricolore.