VIA Rail: possible grève dès le 11 juillet

VIA Rail pourrait être obligé de suspendre ses services à compter de lundi prochain puisque le syndicat représentant quelque 2400 employés a déposé un avis de grève de 72 heures, jeudi.

Les voyageurs devront composer avec de possibles problèmes de services si aucune entente n’est trouvée d’ici là entre les deux parties pour le renouvellement des conventions collectives.

«VIA Rail a déployé tous les efforts possibles pour arriver à une entente avec Unifor. Nous poursuivons nos discussions avec le syndicat et restons déterminés à négocier une entente juste et raisonnable », a déclaré par communiqué Martin R Landry, président et chef de la direction.

«Malheureusement, si aucune entente n'est conclue, VIA Rail sera forcée de suspendre tous ses services pour la durée de la grève et jusqu'à ce que les opérations normales puissent reprendre en toute sécurité. Nous nous excusons des inconvénients que cela pourrait causer à nos passagers», a-t-il ajouté.

Cette grève survient au moment où tous les services de VIA Rail étaient de retour à la normale, a-t-il été précisé.

Les passagers peuvent modifier leur réservation sans frais ou bien opter pour un remboursement intégral des billets qui n’ont pas été utilisés.