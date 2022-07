Violence dans un parc de Repentigny: un jeune de 16 ans blessé par balle

Un adolescent de 16 ans a été gravement blessé par balle, mercredi soir, dans un parc de Repentigny, sur la Rive-Nord, dans la région de Montréal.

La victime a été atteinte par un ou des projectiles d'arme à feu vers 21h10 alors qu’elle se trouvait au parc Langelier, en plein cœur d’un quartier résidentiel.

«On est restés calmes et on lui a parlé», dit Stéphane Signori-Drouin, un voisin qui a une formation de paramédical et qui a porté secours à la victime. «J’ai récupéré ma trousse de premiers soins que je traîne dans ma voiture, on s’est occupés de contrôler l’hémorragie.»

Plusieurs voisins du secteur ont été témoins de l’événement.

«On a entendu des gros coups de feu», dit l’un des résidents du secteur. «Moi, je pensais que c’était des feux d’artifice.»

L’adolescent a subi de graves blessures qui ont nécessité son transfert dans un centre de traumatologie de Montréal afin d’y subir une opération, mais il est maintenant hors de danger.

Les policiers ont été rapidement en mesure de repérer un suspect, un homme âgé dans la vingtaine qui devait être rencontré par les enquêteurs.

«Nous sommes en train de démêler un peu ce qui s’est passé, l’implication de chacun dans cette histoire», dit Bruno Marier du Service de police de Repentigny.

Deux autres individus étaient aussi recherchés dans les instants suivant la fusillade, sans que les policiers ne puissent leur mettre la main au collet au cours de la soirée.

«On a vu du monde courir un peu partout, puis une personne courir du côté opposé, la personne a traversé la rue et courait avec quelque chose dans les mains», raconte un voisin du secteur.

Plusieurs plaintes ont été déposées à la Ville de Repentigny par rapport au flânage dans le parc Langelier. Les citoyens racontent que les policiers sont souvent appelés à intervenir tard le soir.

«J’ai clairement entendu une bataille tard le soir, ça criait, et ça s’en venait violent selon ce que j’ai entendu. Donc, j’ai appelé la police», explique un voisin. «Ça commence à m’inquiéter.»