Visite du pape à Québec: le centre-ville va demeurer accessible, assure le maire Marchand

La visite du pape à la fin juillet entraînera assurément une perturbation des déplacements dans la capitale, mais le maire assure que la ville demeurera accessible, avec seulement deux périmètres de sécurité «très restreints» dans le Vieux-Québec.

On sera loin des mesures de sécurité et du large périmètre du sommet du G7, a assuré Bruno Marchand.

«On veut que les gens puissent venir en ville. On ne veut pas que ce soit une perception que la ville est condamnée, qu’il n’y a rien à faire et qu’il faut sortir de la région. Ça sera pas ça. C’est un événement extraordinaire, qui arrive peu souvent dans la vie d’une ville, mais avec la qualité des services, on va faire en sorte que les gens vont pouvoir accéder à leur ville.»

Les autorités de la Ville, du RTC, de la police et du diocèse ont fait le point jeudi sur les aspects logistiques de la visite du Saint-Père.

Périmètres

Le commandant au soutien des opérations du Service de police de la Ville de Québec, Martin Bolduc, a indiqué que seuls deux périmètres de sécurité très restreints seront établis, autour de la basilique-cathédrale Notre-Dame et autour de l’archevêché. Seuls quelques citoyens devront obtenir une accréditation pour se déplacer, a-t-il avisé.

L’hôtel de ville, qui est juste de l’autre côté de la rue, n’est pas inclus dans le périmètre, a illustré le maire Marchand. «Aucun commerce ne fermera ses portes et tout sera mis en place pour assurer la libre circulation.»

Il assure que tous ceux qui voudront venir sur les Plaines et dans le Vieux-Québec pourront le faire. Il faudra cependant prévoir des entraves temporaires dans le corridor de déplacement du pape, entre l’aéroport et le Vieux-Québec. Les citoyens qui le souhaitent pourront se placer en bordure de la route pour assister au passage du souverain pontife, a indiqué M. Bolduc.

Transport en commun

La Ville demande donc aux citoyens de prévoir leurs déplacements, lors des deux journées du 27 et du 28 juillet. Les employés qui travaillent dans le secteur sont invités à faire du télétravail et les visiteurs sont encouragés à utiliser le transport en commun.

Le Réseau de transport de la capitale (RTC) connaîtra quelques «perturbations» de son service régulier, mais «les parcours vont emmener les gens le plus près possible de l’événement», a soutenu Jocelyn Hébert, chef de livraison du service du RTC. Un service de navettes événementielles avec stationnement incitatif sera mis en place. Les lieux et horaires restent à déterminer.