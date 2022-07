Yankees et Dodgers mènent le bal

Les Yankees de New York, dans la Ligue américaine, et les Dodgers de Los Angeles, dans la Nationale, viennent en tête à la mi-saison dans le baseball majeur.

Il serait sage d’attendre un peu avant de prévoir un rendez-vous entre ces deux équipes mythiques lors de la prochaine Série mondiale, mais force est de constater que ce scénario semble probable.

Dans le cas des Yankees, ils ont connu une première moitié de saison extraordinaire avec une fiche de 59-23. Ils ont notamment inscrit 175 points de plus que leurs adversaires au fil des rencontres, soit 421 points marqués contre 246.

Les performances d’Aaron Judge sont à l’image de l’équipe, lui qui a profité d’un gain de 16 à 0 face aux pauvres Pirates de Pittsburgh, mercredi soir, pour frapper son 30e circuit de la saison.

«Ç’a été une première moitié assez impressionnante, a convenu le gérant des Yankees, Aaron Boone, au sujet de Judge, tel que cité sur le site web des ligues majeures. Le type de baseball qu’il joue et, évidemment, la puissance est là.»

Avec une 30e longue balle, Judge vient au deuxième rang dans l’histoire des Yankees pour le plus grand nombre de circuits avant la pause des étoiles. Roger Maris conserve le record, avec 33, lors de sa fameuse saison de 1961. Les Yankees avaient toutefois encore 10 matchs à jouer avant le rendez-vous des étoiles, le 19 juillet, au Dodger Stadium.

Le meilleur reste à venir

Dans la Ligue nationale, les Dodgers (52-29) sont justement ceux qui, sans grande surprise, présentent le meilleur dossier à mi-chemin de la campagne. Et selon le voltigeur Mookie Betts, la formation de Los Angeles n’a pas encore joué à son plein potentiel.

«Je pense qu’on a bien joué, mais on n’a pas vraiment été aussi "hots" que nous en sommes capables, a estimé Betts, dont les propos ont été rapportés par MLB.com. On espère connaître une bonne séquence et augmenter l’écart dans notre division. Il faut toutefois prendre le tout une partie à la fois.»

Les Padres de San Diego (47-36) demeurent néanmoins à six matchs des Dodgers et de la tête de la section Ouest.

Outre les Yankees et les Dodgers, les Twins du Minnesota, les Astros de Houston, les Mets de New York et les Brewers de Milwaukee sont avantageusement placés pour décrocher le titre de leur division respective. La course aux équipes repêchées, autant dans l'Américaine que dans la Nationale, risque toutefois d'être très excitante, en vertu du nouveau format des séries permettant à un total de 12 clubs de se qualifier.