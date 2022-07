DESROCHES, Jean-Paul



À Montréal, le 5 juillet 2022, à l'âge de, est décédé Monsieur Jean-Paul Desroches, époux de feu Laurette Leblanc.Il laisse dans le deuil ses enfants Michelle (Georges), Yvon (Manon), Jean-Marc (Adèle), Louise (Hector), Nicole (Michel), François, et Manon (Jean-Pierre), ses 13 petits-enfants, ses 16 arrière-petits-enfants, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le dimanche 10 juillet 2022 de 14h30 à 17h, suivi des funérailles à 17h au complexe funéraire :La famille tient à remercier le personnel du CLSC de Verdun et de l'Hôpital Général de Montréal pour leur soutien et les bons soins prodigués.Pour ceux qui le désirent, un don à la Société Alzheimer peut être fait en sa mémoire.