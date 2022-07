TREMBLAY DUPUIS, Blandine



À Montréal, autrefois de Sabrevois, le 3 juillet 2022 est décédée à l'âge de, Dame Blandine Tremblay, infirmière diplômée, épouse de feu Louis-Georges Dupuis.Elle laisse son fils Claude (Kresta Marshall), ses petits-enfants Nicolas, Alezandre et William, ses neveux et nièces, cousins, cousines et amies.Exposée lundi de 13h à 14h30, au:OLIGNY & DESROCHERS826 IÈRE RUE, IBERVILLE450-346-1124Yvon Desrochers, présidentGermaine Blackburn, directriceLes funérailles auront lieu ce même lundi 11 juillet à 15h au Sanctuaire Sainte-Anne-de-Sabrevois. Inhumation à Sabrevois.