Aux petits soins avec les fines herbes

Maintenant que les fines herbes colorent et parfument les platebandes en formant d’alléchants massifs, le moment est venu de les cuisiner !

Moulin manuel

Photo courtoisie

Entre les lames en acier inoxydable de ce moulin en plastique durable, les herbes fraîches sont hachées pour ensuite être saupoudrées sur votre plat préféré, rehaussant sa saveur et sa beauté. Elles apporteront la touche finale à la décoration d’une salade, d’une assiette de pâtes, d’un pavé de poisson, d’une pièce de viande et même d’un cocktail. Activé manuellement, ce moulin convient autant aux droitiers qu’aux gauchers.

eugeneallard.com > 34.55 $

Bien au frais

Photo courtoisie

Un bouquet de fines herbes coupées en attente d’être apprêtées trouve sa place à l’intérieur de ce contenant Cuisipro destiné à la conservation. Ce dernier garde les tiges immergées dans l’eau pour prolonger la durée de vie des herbes en leur assurant fraîcheur et hydratation. Cet accessoire se range aisément dans la porte du réfrigérateur et son plateau amovible se retire pour faciliter l’égouttement

arescuisine.com > 33,50 $

Peigne à effeuiller

Photo courtoisie

En glissant une branche d’origan, de thym ou de coriandre à travers ce peigne signé Oxo, il suffira d’un seul mouvement pour que les feuilles se détachent des tiges. Plus besoin de retirer les feuilles une à une ! Quatre ouvertures supplémentaires sont destinées à des végétaux plus robustes et volumineux, comme le kale par exemple.

arescuisine.com > 7,99 $

Séchoir à fines herbes

Photo courtoisie

Pour se composer une délicieuse réserve de fines herbes du jardin et en profiter toute l’année, il est temps de coucher nos aromates préférés dans un séchoir comme celui-ci. Son mince filet et ses pieds qui laissent circuler l’air assurent le séchage uniforme et rapide de différentes herbes, fleurs comestibles, pâtes fraîches, etc. Huit séchoirs peuvent être superposés pour maximiser la production.

leevalley.com > 52,50 $ la paire