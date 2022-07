LAPLANTE MORIN, Pauline



À Lachine, le 16 juin 2022, à l'âge de 89 ans, est décédée Madame Pauline Laplante, épouse de feu Jacques Morin.Elle laisse dans le deuil ses enfants Luc (Marilyne), Marc (Patrick) et Josée-Anne (Pierre), ses petits-enfants Marc-André, Catherine et Marie-Ève, ses soeurs Denise, Gaétane, son frère François, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances lundi le 11 juillet 2022, de 15h à 17h et de 19h à 21h au complexe funéraire:Les funérailles seront célébrées mardi le 12 juillet 2022 à 10h, en l'Église Sts-Anges de Lachine : 1400, boul. St-Joseph à Lachine.