Festival d'été de Québec: Hubert Lenoir en contrôle

La soirée promettait d’être électrique et elle l’a été. Hubert Lenoir était visiblement heureux de jouer chez lui, dans sa ville, à la maison. Ça paraissait.

Portant un long manteau, une robe blanche, chapeau de cowboy et verres fumés, l’imprévisible méchant garnement est arrivé à toute vitesse sur les planches, glissant tel un joueur de baseball en pleine course, au son de Golden Days.

On pouvait déjà sentir, à ce moment, que la soirée allait être spéciale. Il y avait ce petit quelque chose et cette énergie que l’on retrouve lors des grandes soirées. On a rapidement oublié un petit retard d’une vingtaine de minutes durant lequel les gens scandaient « Hubert, Hubert, Hubert ».

La scène Hydro-Québec, en face de l’Assemblée nationale, était remplie à pleine capacité pour la visite de l’enfant terrible. Une foule hétéroclite, bigarrée et pas mal tatouée.

Sur les planches, ça bouge et c’est dynamique. Noémie, sa conjointe, est sur les planches. Elle filme, en dansant, des images de scène et du public qui sont diffusées sur l’écran géant derrière la scène.

Et tout à coup, Hubert enlève lunette et chapeau et se lance dans la foule, au moment où Golden Days devient thrash et métal.

Lenoir n’avait pas rejoué à Québec depuis un passage à l’Impérial Bell en 2018 et le lancement de l’album PICTURA DE IPSE.

« Ici, c’est chez moi. Je suis né dans la ville de Québec et j’habite ici. Je n’ai jamais quitté. Après tout ce qu’on a vécu, ici, Québec, ce soir, c’est notre ville », a-t-il lancé, provoquant une série de « Québec, Québec, Québec », scandés par la foule.

Hubert, c’est Hubert

On a ensuite eu droit à de bonnes versions de Secret, où il a semblé dérangé par le comportement de certains spectateurs, de Si on s’y mettait de Ferland, d’Octembre et de Sucre et sel. C’était, avouons-le, très bien lancé. La vibe, comme on le dit, était plus que bonne.

C’est devenu un peu décousu en fin de prestation avec un jam qui, disons, n’a pas été mémorable.

« Il n’y a pas si longtemps, en 2017, juste ici, en arrière du stage, je jouais ma musique dans la rue pour une couple de deux piastres pour payer mon loyer. La seule chose que je veux vous dire, c’est que le temps change bien les choses. Il y a des bouttes toffes, mais tout s’arrange avec le temps. Un an après sortie Darlène, tout allait bien », a-t-il indiqué, décochant, ensuite, une pointe envers les médias et un sondage publié dans le Journal de Québec et le Journal de Montréal où il avait été identifié, en 2018, comme étant la 8e personne la plus détestée au Québec.

« J’ai hâte de lire la critique de mon spectacle samedi matin », a-t-il fait savoir.

Fille de personne a suivi et une énorme chorale a pris forme. Ça s’est terminé avec un énorme retour de son, une longue période de remerciements et la pièce PHASE en rappels.

Hubert étant Hubert, il a fait remarquer qu’il jouait sur la plus petite scène du Festival, alors qu’il s’était déjà joué devant plus de monde en dehors de sa ville natale et faisant référence aux Américains qui étaient en vedette au Parc de la Francophonie.

« La scène de Québec a existé parce que du monde l’a supporté. C’est important de supporter la scène locale et de lui donner sa place, prenant le soin de remercier les responsables de la programmation Arnaud Cordier et Louis Bellavance. Je me fous des conséquences, je le dis pour les autres », a-t-il laissé tomber.

De gros grooves

Au début de la prestation de Lydia Képinski, sur l’heure du souper, on cherchait la blonde chanteuse, qu’on entendait, lors de la pièce L’imposture, mais qu’on ne voyait pas sur les planches. Elle était pourtant bien là, parmi le public, où elle a fait quelques visites.

Stéphane Bourgeois

Lydia Képinski a remisé sa six cordes. Ce qui lui permet de se déhancher. Ce qu’elle fait énormément. Elle était totalement survoltée par moment. On l’a vu se coucher sur les planches durant Deux jours et baisser son pied de micro pour aller chanter à genou durant Arbol.

Arbol, Chlorine, avec les synthés délirants de Blaise Barboën-Léonard, Vaslaw et Les routes indolores, avec son clin d’œil à la série Les mystérieuses cités d’or, ont été les bons moments de cette prestation.

Avec Choses sauvages, qui a suivi, la formation montréalaise et plus précisément de Saint-Eustache a chauffé la place avec un funk-rock teinté d’éléments disco et de new-wave.

Stéphane Bourgeois

Mené par le chanteur Félix Bélisle, le quintette a lancé de très gros et solides grooves. Ça sautillait en face de l’Assemblée nationale.

Après avoir enlevé chandail et camisole, le chanteur a lancé à plusieurs reprises son micro sur les planches, faisant de même, ensuite, avec son pied de micro, se permettant, lui aussi, quelques bains de foule.

En contrôle, après avoir donné l’impression d’être, par moment, sur une autre planète, Félix Bélisle a réussi à faire asseoir presque tout le monde lors du segment final de La valse des trottoirs. Un beau moment. Tout comme la furieuse finale avec L’or et l’argent. Les ohé-ohé ont suivi. Un signe que le public avait apprécié.