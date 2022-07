Festival d'été de Québec: une occasion presque unique de voir Maroon 5

Avec la mystérieuse annulation de sa tournée nord-américaine, le spectacle de Maroon 5, prévu samedi soir, sur les Plaines, se veut une occasion presque unique de savourer la pop et les nombreux succès de la bande d’Adam Levine.

À quelques jours du Festival d’été de Québec, la formation californienne a annulé des concerts qui étaient prévus à Ottawa, Saskatoon, Edmonton, Calgary, Vancouver et Montréal. Et la presque totalité des dates qui étaient prévues aux États-Unis sont aussi disparues, sauf la prestation du 26 août à Orlando en Floride. Au final, seules les villes de Québec et Orlando ont survécu à cette vague d’annulations.

Des problèmes inattendus et l’augmentation exponentielle des coûts de tournées seraient à l’origine de cette décision.

« Cette situation entrave notre capacité à présenter le spectacle de première classe que vous méritez », a indiqué la formation qui a vendu 135 millions d’albums sur sa page Facebook.

Il s’agira d’une deuxième visite à Québec pour Maroon 5. La première s’était déroulée le 27 février 2017 dans un Centre Vidéotron rempli à craquer.

Depuis, Adam Levine a exposé ses tatouages lors du spectacle du Super Bowl de 2019 qui n’a pas fait l’unanimité et la formation a lancé deux nouvelles collections de chansons avec les opus Red Pill Blues et Jordi.

Deux albums qui ont généré les succès Don’t Wanna Know avec Kendrick Lamar, What Lovers Do, Girls Like You avec Cardi B et Memories.

Qu’on aime ou qu’on n’aime pas, les chances qu’Adam Levine montre à nouveau ses abdominaux, sur la grande scène des Plaines sont, disons, assez élevées.

Un bon moment

Le 3 mai dernier, Maroon 5 se produisait sur le site historique des pyramides à Gizeh en Égypte.

« Je dois admettre que c’était plus gros que de jouer au Super Bowl. Le spectacle de la mi-temps dure 12 minutes et ça passe très rapidement. En Égypte, on a pu présenter la totalité de notre spectacle. Je ne savais plus si je devais regarder les pyramides ou l’auditoire. C’est quelque chose dont je vais me souvenir toute ma vie. C’était vraiment profond », a raconté le claviériste PJ Morton dans une entrevue publiée sur le site The National.

Maroon 5 a interprété une vingtaine de chansons, lors de ces dernières prestations, dont les succès She Will Be Loved, Makes Me Wonder, Moves Like Jagger, One More Night et Sugar. Une majorité de titres provient des albums Red Pill Blues et Songs About Jane.

« On a mis en place un nouvel alignement de chansons pour les spectacles qui est très joyeux et qui fait passer un bon moment. Je pense que c’est ce dont nous avons besoin après cette période que nous venons de traverser. On en a tous besoin », a-t-il fait savoir.

Succès après succès

La populaire formation a vu le jour à Los Angeles en 1994 sous l’appellation Kara’s Flower. Devenu Maroon 5 en 2001 ; le groupe a pris une nouvelle direction musicale avec l’ajout du guitariste James Valentine. Lancé en 2002, l’album Song About Jane, sur lequel on retrouve les simples Harder to Breathe, This Love et She Will Be Loved, a atteint la sixième position du palmarès Billboard. Un succès qui a grandi et qui a permis au groupe, en 2005, de mettre la main sur le Grammy du Meilleur nouvel artiste.

Deux ans plus tard, l’album It Won’t Be Soon Before Long s’est retrouvé au sommet des palmarès américain et britannique. La chanson Makes Me Wonder a fait de même sur le Billboard Hot 100. Le mégasuccès Moves Like Jagger a confirmé le statut de Maroon 5.