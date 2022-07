Fonderie Horne: des ressemblances avec l'usine Norton

L'incertitude qui plane sur la polluante fonderie Horne, à Rouyn-Noranda, n'est pas sans rappeler le sort de l'usine Norton de Cap-de-la-Madeleine, en Mauricie, qui avait dû fermer ses portes il y a plus de 30 ans en raison de ses émanations polluantes.

La fonderie de Rouyn-Noranda rejette de l'arsenic dans l'air. À Cap-de-la-Madeleine, l’usine Norton, de plus d'une centaine d'employés, produisait du carbure de silicium, rejetait de la poussière noirâtre et dégageait des odeurs de soufre.

Du charbon était utilisé dans son procédé de fabrication. Une résidente du voisinage avait alors pris la tête d'un mouvement de contestation.

En 1988, le ministère de l'Environnement avait vainement émis une ordonnance à l'encontre de la compagnie. En février 1990, Norton avait convoqué la presse pour annoncer la fermeture définitive de son usine de Cap-de-la-Madeleine.

Celui qui était alors président régional de la CSN estime que la comparaison avec Rouyn-Noranda n'est sans doute pas entièrement juste.

«On est dans une autre époque. On est complètement ailleurs. Je pourrais dire avec des nuances qu'en 1990, la sensibilité pour l'environnement était relative», a analysé Guy Rousseau.

L'ex-maire de Cap-de-la-Madeleine se rappelle que le problème était pratiquement insoluble.

«Dans ces circonstances-là, on était plus libres de prendre une décision avec notre cœur plutôt qu'avec notre tête. Donc, on a dit les gens en souffrent, il faut faire quelque chose», s’est rappelé Jean-Claude Beaumier.

La qualité de vie des voisins de l'usine va l'emporter. L'ex-maire a toutefois noté que lorsque l'usine s'était installée durant la Seconde Guerre mondiale pour d'abord fabriquer des bombes, il n'y avait aucun résident à des kilomètres à la ronde.