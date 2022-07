Garrrrrrrrrochez-vous!

Un blanc, deux rosés pour profiter de l’été

Cette année, l’arrivée des rosés se fait par à-coups. En voici deux qui viennent de débarquer sur les tablettes de la SAQ et qui méritent plus que votre attention. J’irais jusqu’à dire : garrrrrrrochez-vous sans trop attendre! En prime, pour profiter de l’été, un très joli blanc ligérien pour accompagner poissons et fruits de mer.

Domaine Clavel, Mescladis 2021, Pic Saint-Loup, France

20,55$ – Code SAQ 12924770 – 12,5% – 1 g/L – Bio

Retour en force pour ce rosé du Languedoc à base de syrah à laquelle on ajoute grenache et mourvèdre. Une robe pâle. Un nez affriolant de petits fruits rouges, de melon et d’épices. Bouche gourmande et tonique au fruité juteux. Une petite bombe d’été!

★★★ 1⁄2 $$

Dr. Burklin-Wolf, Pinot noir rosé 2021, Pfalz, Allemagne

21,75$ – Code SAQ 14460884 – 11,5% – 7,9 g/L – Bio

Même registre que le précédent avec, cette fois, le pinot noir mis en lumière. Ne vous fiez pas au taux de sucre résiduel indiqué par la SAQ: le vin paraît parfaitement sec en bouche. Merci à son acidité tranchante qui vient exciter les papilles et apporte de la longueur. Floral à souhait avec des saveurs de framboise et de melon. Le vin de piscine par excellence!

★★★ 1⁄2 $$

Antoine de la Farge, Pouilly-Fumé 2020, France

27,70$ – Code SAQ 14928694 – 13,5% – 1,8 g/L

Le sauvignon s’exprime ici avec délicatesse. Un nez raffiné et bien expressif de pêche, de citron et de fumé typique de l’appellation. En bouche, la matière montre un fruité de bonne richesse s’articulant autour d’une acidité vive et précise. Belle longueur sur des notes salines et de papaye. Aussi bon, sinon meilleur, que bien des sancerres vendus plus cher.

★★★ $$$

