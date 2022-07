Je m’engage pour l’indépendance du Québec!

Je suis né alors que René Lévesque entamait sa deuxième année comme premier ministre du Québec, quelques mois après l’adoption de la Charte de la langue française par l’Assemblée nationale. Aujourd’hui, à 44 ans, je me demande toujours à quel point ma vie, comme celle de tous les Québécoises et Québécois, aurait été différente si un parti fondamentalement souverainiste n’avait pas alors modifié profondément la face politique du peuplequébécois en le faisant passer du statut de minorité canadienne à peuple majoritaire chez lui.

Votre opinion

nous intéresse. Vous avez une opinion à partager ? Un texte entre 300 et 600 mots que vous aimeriez nous soumettre ? En savoir plus

J’ai grandi dans les déceptions de la défaite référendaire de 1980 et dans les espoirs déçus qui s’ensuivirent. J’avais à peine 2 ans quand René Lévesque nous conviait à la prochaine fois! Les années m’ont laissé cette volonté inextinguible de poursuivre ce rêve sans relâche, pour la suite du monde.

Projet souverainiste

En 1995, j’ai pu enfin mesurer la concrétude du projet souverainiste qui ne m’avait jusque-là paru que bien abstrait. Oui, le monde pouvait changer. Le peuple québécois pouvait se permettre de sortir des discours endormis pour enfin embrasser la réalité de son affranchissement. J’ai compris que le pouvoir de s’unir collectivement vers un projet commun peut soulever des montagnes. Que la volonté d’émancipation et de prise en main de notre destinée collective est porteuse d’un projet inclusif pour assurer le plein contrôle des leviers de notre destinée collective.

Depuis, la défaite et les promesses trahies de renouvellement de l’ordre canadien n’ont fait que perpétuer l’érosion des pouvoirs du Québec. Le Québec a depuis longtemps tout essayé pour intégrer dignement le Canada, sans succès. Comme le résume l’écrivaine Rita Mae Brown: «La folie consiste à refaire sans cesse la même chose, mais en espérant un résultat différent.» De grâce, n’embrassons pas cette folie de répéter les mêmes erreurs en espérant des réformes qui ne viendront jamais dans le Canada actuel.

L’indépendance du Québec est plus que jamais nécessaire. Parce qu’il est plus que temps que notre peuple parle de sa propre voix aux nations de la Terre; qu’on participe enfin aux enjeux de l’humanité sans devoir demander la permission à un autre État pétrolier dont les intérêts dominent les nôtres. Parce que la langue de chez nous perd du terrain à chaque instant et que notre dépendance au Canada en est la cause. Parce qu’il faut en avoir plus qu’assez de justifier nos lois dûment votées à l’Assemblée nationale devant une Couronne étrangère qui peut les invalider au gré de ses humeurs idéologiques.

Au fil du temps, mon métier d’artiste m’a permis de rencontrer des gens de partout au Québec, au Canada français et dans le monde. Écouter ce que les gens ont à dire de leurs histoires, de leurs rêves, de leurs peuples et de leurs contextes politiques m’a passionné. Surtout la nécessité, pour les petites nations, de contrôler les leviers de l’État pour développer leur prospérité collective et faire rayonner leurs cultures.

Je me présente dans Rosemont pour le Parti Québécois parce que je crois fondamentalement que l’indépendance est la seule option politique qui puisse permettre aux Québécoises et Québécois de s’épanouir en tant que peuple. Je me présente pour représenter avec fierté un grand parti qui a marqué le développement culturel, socio-économique et identitaire du Québec.

Ce projet doit rester vivant

Je m’investis pour donner suite aux aspirations des gens de mon pays, pour m'intéresser à la réalisation de leurs besoins concrets, à leurs ambitions profondes et à leurs rêves à la fois individuels et collectifs. Dans le tumulte mondial actuel – de la crise climatique aux inégalités sociales et économiques qui s’amplifient –, les actions et les changements déterminants que nous devons faire collectivement ne peuvent que se concrétiser à travers un projet inspirant et rassembleur qui assurera la vitalité et le rayonnement de la culture québécoise: l’indépendance.

Ce projet doit à tout prix rester vivant, en évolution avec son temps, afin qu'il puisse reprendre des forces en temps voulu pour montrer aux Québécoises et Québécois de toutes origines et de toutes allégeances qu'il n'est rien de plus résistant sur Terre que la volonté de liberté. Alors que nous célébrons le 100e anniversaire de la naissance de René Lévesque, il est de notre devoir de redonner un élan au parti qu’il a fondé pour poursuivre ce projet inachevé. Je suis prêt à assumer la responsabilité d’y contribuer avec vous toutes et tous.

Pierre-Luc Brillant

Acteur, musicien et candidat du Parti Québécois dans Rosemont