Letang espère fort que les Penguins s'entendent avec Malkin

Maintenant qu’ils ont réglé le dossier Kristopher Letang, les Penguins de Pittsburgh se concentrent sur celui d’Evgeni Malkin et s’il y a un joueur espérant le retour de «Geno», c’est bien le défenseur québécois.

Ayant signé jeudi un contrat de six ans et de 36,6 millions $, Letang est l’un des membres du groupe de vétérans qui ont remporté les trois dernières coupes Stanley du club en 2009, 2016 et 2017. C’est aussi le cas de Malkin, admissible au statut de joueur autonome sans compensation cette année. Même si le directeur général Ron Hextall a admis que l’organisation travaillait pour garder le Russe sous son égide, rien n'est scellé, mais le numéro 58 se croise les doigts.

«Il était très heureux pour moi, a mentionné l’arrière au site NHL.com, précisant que l’attaquant l’avait contacté par message texte afin de le féliciter. Je lui ai répondu en disant que je souhaite de le voir signer bientôt pour qu’on demeure tous ensemble.»

Aussi, Letang croit que sa nouvelle entente n’empêchera pas les Penguins de bien manœuvrer dans d’autres dossiers contractuels.

«C’est davantage un pacte qui convient aux deux parties; il donne une chance à la formation de faire signer d’autres gars et il est basé sur la performance ainsi sur ce que j’ai accompli dans les dernières années, a-t-il estimé. On veut s’assurer de pouvoir encore compétitionner et gagner, et ne pas prendre un gros pas de recul.»

De bonnes nouvelles bientôt?

Si le droitier a décidé de demeurer en Pennsylvanie, c’est qu’il croit toujours aux chances de succès des «Pens», qui ont pris le deuxième rang de la section Métropolitaine pendant la dernière campagne. Avec un noyau pouvant rester intact, il considère très intéressant le potentiel du club.

«Il y a deux gros noms, dont l’un qui prolongera avec l’équipe. Lorsque vous misez sur ces deux gars, incluant un leader comme Sid [Crosby], tout est possible», a-t-il rappelé.

Malkin, 35 ans, a terminé une entente de huit ans et de 76 millions $. Tout comme ses deux coéquipiers de longue date, il n’a joué qu’à Pittsburgh depuis ses débuts dans la Ligue nationale.