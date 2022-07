L’humilité

Le monde du vin peut parfois paraître hermétique et difficile d’approche. Il est facile de faire du « name dropping » – ou faire de l’esbroufe nominale en énumérant les grosses étiquettes qu’on a bues ou en lançant un ou deux mots techniques pour épater la galerie. Certains le font sans s’en rendre compte, comme pour se convaincre qu’ils en savent un peu. Le danger, c’est de rendre le truc encore plus complexe qu’il ne l’est déjà. Et pourtant... rien n’est plus simple que le vin : du jus de raisin fermenté !

Évidemment, le sujet est éminemment plus vaste. Il faudrait plus d’une vie pour prétendre tout savoir. Et encore. Rares sont les journées où on n’apprend pas quelque chose de nouveau. Et on peut avoir goûté aux plus grands vins de la planète, rien n’est plus agréable que de se laisser surprendre par un bon vin à moins de 15 $.

Autrement dit, restez humble. Soyez ouvert et sensible devant chaque bouteille. Non seulement votre plaisir s’en trouvera décuplé et votre passion alimentée, mais vous deviendrez de meilleurs dégustateurs. Et pour reprendre la célèbre citation de Salvador Dali : « Qui sait déguster ne boit plus jamais de vin, mais goûte des secrets. »

Buvez moins. Buvez mieux

Domaine St-Jacques, Classique blanc 2021, IGP Québec

★★1⁄2 | $$ | 18,75 $ | Canada 12 % | 2,7 g/L – Bio

Code SAQ : 14732181

La qualité des vins du domaine a énormément progressé depuis les deux dernières années. Situé dans la vallée du Richelieu, à Saint-Jacques-le-Mineur, à une vingtaine de minutes de Montréal, l’ensemble du vignoble est maintenant cultivé en agriculture biologique. Le style des vins est plus précis avec des expressions fruitées mieux maîtrisées, et, osons le dire, une certaine idée de terroir. En tout cas, on trouve beaucoup de plaisir avec cet assemblage de vidal (70 %) et seyval (30 %). Un blanc bien sec au fruit croquant et à la bouche salivante. Notes de pomme verte, de citron avec une pointe d’iode.

Kumeu River, Village Chardonnay 2021, Auckland

★★★ | $$1⁄2 | 22,80 $ | Nouvelle-Zélande 13,5 % | 2,3 g/L

Code SAQ : 13565481

Déjà, avec le nom du vin, on devine la filiation avec la Bourgogne, « Village » étant le second échelon dans le classement utilisé en Terre sainte. De fait, Michael Brajkovich élabore des blancs à base de chardonnay qui peuvent facilement passer pour de très bons crus bourguignons, mais pour bien moins cher. C’est le cas de cette cuvée dont une partie seulement est fermentée en barrique. Bien parfumé avec des tonalités accrocheuses de pêche blanche, de grillé, de pomme jaune et de pierre à fusil. C’est ample, presque riche tout en conservant un corps droit et frais. Belle affaire !

Hirsch, Zöbing Riesling 2019, Kamptal

★★★1⁄2 | $$1⁄2 | 27,20 $ | Autriche 12,5 % | 4,8 g/L – Bio

Code SAQ : 12196979

Johannes Hirsch fait partie des vignerons les plus en vue d’Autriche. Cet excellent riesling en est la preuve. Les raisins proviennent du village de Zöbing où l’on retrouve les meilleures parcelles de riesling de la région du Kamptal. Tout est travaillé en bio et en biodynamie avec très peu d’intervention. Un nez captivant d’abricot, de miel et de zeste de lime laisse place à une matière au fruité nourri. L’ensemble s’articule autour d’une acidité vive et fine qui laisse l’impression d’un vin sec. Une petite merveille à siroter sur le bord de la piscine.

Medici Ermete e Figli, Concerto 2021, Reggiano Lambrusco

★★★ | $$ | 19,95 $ | Italie 11,5 % | 12 g/L – Bio

Code SAQ : 733261

À la recherche d’originalité cet été ? Mettez la main sur ce rouge pétillant, l’une des spécialités d’Émilie-Romagne, le « ventre » de l’Italie. Évidemment, on est loin du vin grand public, mais lorsqu’il est bien maîtrisé (comme ici) le lambrusco peut faire des accords impressionnants avec la bouffe. Nez agréable évoquant des parfums de fruits noirs, de fleur et une touche de réglisse. C’est souple, demi-sec, léger, avec une acidité relevée et une pointe d’amertume en finale, ce qui contribue au caractère hautement digeste du vin. Servez-le – pas trop froid – avec des terrines, charcuteries, pizzas ou burgers, vous ne serez pas déçu

Gulfi, Rossojbleo Nero D’Avola 2019, Sicile

★★★ | $$ | 22,50 $ | Italie 13 % | 3 g/L – Bio

Code SAQ : 14923990

Malgré son climat torride en été, la Sicile est capable de produire des vins frais et digestes. Ceux produits par Matteo Catania dans le sud-est de l’île en sont la preuve. Amateur de Bourgogne, il propose une version fine et gourmande du nero d’avola, cépage qui donne souvent des vins mûrs et capiteux. Merci aux 450 mètres d’altitude des monts Hybléens qui permettent de tempérer les raisins. Un vin juteux doté de tanins mi-corsés. Des tonalités de cerise, de balsamique et d’épices complètent le tableau aromatique.

Correct★

Bon★★

Très bon★★★

Excellent★★★★

Exceptionnel★★★★★

Plus d’étoiles que de dollars : vaut largement son prix

Autant d’étoiles que de dollars : vaut son prix

Moins d’étoiles que de dollars : le vin est cher