Normand Brathwaite: hypnose et «mot en n»

À l’affiche tout l’été dans la pièce Sainte-Marie-la-Mauderne, Normand Brathwaite songe à faire appel à l’hypnose pour mieux gérer le stress qui le rend malade avant chaque représentation.

De passage chez Sophie Durocher et Richard Martineau pour l’enregistrement du balado Apéro piquant, le comédien découvert à l’âge de 19 ans par Denise Filiatrault (dans Chez Denise) a beau avoir une carrière riche en expériences scéniques, il doit toujours avoir avec lui un sceau avant d’entrer en scène.

Si, dans le passé, il a quelques fois voulu annuler à la dernière seconde ses animations devant public, il s’est toutefois dit heureux de renouer avec le théâtre, surtout pour cette adaptation du film de Ken Scott La grande séduction, avec Michel Rivard et Fayolle Jean Jr.

Le «mot en n»

Parue en 2012, la biographie de Normand Brathwaite, signée de la main de la journaliste Isabelle Massé, est bien plus qu’un livre sur sa vie ou sa carrière, a confié le comédien au couple d’animateurs. Il voulait en fait raconter ses origines et la vie de ses parents qui, dans les années 1940, étaient dans un couple mixte, une étrangeté pour l’époque.

Et il fallait absolument que le «mot en n» soit dans le titre de sa biographie, intitulée Travailler comme un nègre sans se fatiguer, comme il l’est dans certains classiques de la littérature, dont «Comment faire l’amour à un nègre sans se fatiguer» de l’immortel Dany Laferrière, à qui il fait un clin d’œil.

Pour lui, le «mot en n» n’est pas problématique s’il est bien contextualisé. Il a d’ailleurs insisté sur le fait que «le problème avec le mot "nègre", c’est qu’on met toujours les mots hostie de... avant», a-t-il indiqué au micro de QUB radio.

D’ailleurs, pour lui, il est nécessaire de rire de tout, surtout des minorités, parce que c’est signe qu’elles existent. «On fait des "jokes" sur les gais parce qu’on trouve ça normal, comme on trouve normal d’être roux. Je n’ai pas peur d’une société qui fait des "jokes" sur une minorité ou des gens qui sont différents. J’ai peur d’une société qui n’en fait plus», a-t-il mentionné.

Cependant, il a reconnu que le racisme existait au Québec, même s’il est moins fort que partout ailleurs dans le monde et qu’il s’amenuise de plus en plus. Il est de ce fait convaincu que si sa peau avait été plus foncée, il n’aurait pas eu la carrière qu’il a réussi à se bâtir.