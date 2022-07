Panne électrique: le Village Vacances Valcartier évacué

Une panne électrique force la fermeture du Village Vacances Valcartier pour la journée. Un camion de livraison a accroché un poteau électrique, ce qui a provoqué le bris.

«On a un camion de 53 pieds de livraison qui a fait une mauvaise manœuvre en sortant du stationnement. Il a percuté un poteau avec un fil de moyenne tension. Présentement, il n’y a plus d’électricité au Village Vacances Valcartier. Il n’y a plus de systèmes de pompe et de filtration. Malheureusement, ils sont obligés de fermer le site pour l’instant. Ça va prendre plusieurs heures avant de pouvoir réparer tout ça», a indiqué Jérôme Sauvageau du Service des incendies de Saint-Gabriel de Valcartier.

Photo Diane Tremblay

L’incident est survenu vers 10h. Des équipes d’Hydro-Québec s’affairent sur les lieux.

Les visiteurs qui ont dû rebrousser chemin étaient bien entendu déçus de la tournure des événements. Ils ont toutefois pu obtenir l’assurance que leur billet sera honoré demain.

Photo Diane Tremblay

«On vient de Rimouski. On a loué un chalet. On va revenir demain. On trouve des solutions. On n’a pas trop le choix», a dit William Gagnon de Rimouski qui était accompagné de toute sa petite marmaille.

Photo Diane Tremblay

Plus de détails à venir...