Repêchage LNH: Jordan Dumais à Columbus

Jordan Dumais n’avait pas caché son désaccord avec le rang où l’avait placé la Centrale de recrutement de la LNH. Au final, force est d’admettre que ces derniers avaient vu juste.

La Centrale avait classé Dumais au 73e rang des patineurs nord-américains sur sa liste finale malgré sa saison de 109 points en 68 matchs avec les Mooseheads d’Halifax. Hier, les Blue Jackets de Columbus l’ont réclamé au 96e rang, en quatrième ronde.

« Tout est correct. Le rang de sélection m’importait peu. Je me souciais surtout de l’équipe avec laquelle je me retrouverais et je suis maintenant un Jacket et je suis très content », a mentionné le patineur montréalais.

Joël Lemay / Agence QMI

UN PATIN À TRAVAILLER

Les raisons qui ont fait glisser Dumais en quatrième ronde malgré une saison de plus de 100 points à 17 ans ont été souvent documentées au cours de la saison : les recruteurs estiment qu’il n’a pas un coup de patin assez explosif pour réussir, du haut de ses 5 pi 8 po.

Une critique avec laquelle est prêt à vivre Dumais.

« Je vais travailler dessus tout l’été et je sais qu’avec tout le travail que j’y mets, ça va être correct. Je suis sur la patinoire deux ou trois fois par semaine, seul avec un entraineur. Je travaille sur mon coup de patin et mes enjambées. »

Maintenant, Dumais a l’intention de prouver que les équipes ont eu tort en le laissant patienter jusqu’en quatrième ronde.

« Toute ma carrière, j’ai eu quelque chose à prouver. Ça ne changera pas mais c’est certain que ça ajoute à la motivation. »