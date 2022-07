Rolls-Royce congédie le président du syndicat pendant le lock-out

Le conflit de travail à l’entreprise aéronautique Rolls-Royce Canada s’est envenimé encore plus avec le congédiement récent d’un président syndical, accusé par l’employeur d’avoir tenté de filer un membre de la direction.

• À lire aussi: Rolls-Royce: les travailleurs veulent leur part de la montée en flèche des jets privés

Le salarié renvoyé est Frédéric Labelle, président du Syndicat des travailleuses et des travailleurs de Rolls-Royce Canada depuis 2016.

« À la suite d’une enquête menée pendant plusieurs semaines par une firme externe à notre demande, nous avons conclu que le lien de confiance entre Rolls-Royce Canada et M. Labelle a été définitivement et irrévocablement rompu », a indiqué la direction de l’entreprise dans une déclaration envoyée au Journal par l’entremise d’une firme de relations publiques.

Dispositif de géolocalisation

Selon une source bien informée, Rolls-Royce a découvert qu’un AirTag, un dispositif de géolocalisation d’Apple, a été apposé sur la voiture d’un de ses dirigeants qui, de surcroît, siège à la table des négociations.

Rolls-Royce a eu la confirmation que le dispositif était relié à un compte Apple appartenant à Frédéric Labelle, a ajouté notre source.

Victime d’un coup monté ?

Joint par Le Journal, M. Labelle a nié avoir posé quelque acte répréhensible que ce soit.

« On est en plein conflit, et tous les coups bas y passent, a-t-il affirmé. C’est un coup monté. Je n’ai rien à me reprocher. »

Le travailleur conteste son renvoi. Malgré la tournure des événements, il siège toujours à la table de négociation. Une rencontre a eu lieu hier entre les deux parties en présence d’un conciliateur.

Il conserve l’appui du PQ

Pour ajouter au caractère inusité de l’affaire, Frédéric Labelle est candidat du Parti Québécois (PQ) dans la circonscription de Blainville en vue des prochaines élections.

« Il est toujours candidat, a confirmé François Leroux, directeur des communications du PQ. Son renvoi fait partie du conflit de travail. De notre côté, on continue de regarder comment ça évolue. Ça n’affecte pas sa candidature au moment où on se parle. »

Photo tirée de Twitter

La formation politique remet en question la version des faits de Rolls-Royce.

« C’est quand même extrêmement particulier de renvoyer un employé qui est président d’un syndicat pendant un lock-out. C’est très rare », a commenté M. Leroux.

Quelque 530 travailleurs de Rolls-Royce, installée dans l’arrondissement montréalais de Lachine, sont en lock-out depuis le 15 mars.

Virulent conflit de travail

Le conflit est particulièrement virulent. En avril, l’employeur a admis avoir eu recours à des briseurs de grève, ce qui est illégal.

Le mois dernier, 150 syndiqués ont plaidé non coupables à des accusations d’outrage au tribunal pour avoir manifesté dans des parcs situés à proximité des résidences de certains dirigeants de l’entreprise.

D’après le syndicat, affilié à la CSN, l’employeur veut notamment imposer deux années de gel salarial.