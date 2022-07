Russell Martin salué à Québec

En acceptant l’invitation des Capitales pour effectuer le lancer protocolaire, vendredi soir au Stade Canac, l’ancien joueur du baseball majeur Russell Martin a fait preuve de respect pour ses partisans québécois.

Les amateurs de baseball lui ont rendu la pareille en l’applaudissant chaleureusement durant la cérémonie ayant précédé le match contre les Boulders de New York.

«Comme première expérience sur la terrasse ici, j’ai adoré, c’est une belle ambiance de baseball, a indiqué Martin, à propos de son passage au Stade Canac. Même si ça fait quelques années que je ne joue plus, je ne pense pas beaucoup à mon passé, mais dans une soirée comme celle-ci, ça te fait vivre des émotions.»

Une vidéo résumant la carrière de l’ancien numéro 55 a notamment été diffusée sur l’écran géant situé au champ droit.

«C’est émouvant et touchant de le voir ici, a pour sa part noté Michel Laplante, président des Capitales. Pour moi, c’est un joueur qui avait une éthique de travail impeccable et son legs va au-delà du baseball.»

Sous la normale

Plus tôt dans la journée, Laplante a par ailleurs eu l’occasion de côtoyer Martin sur le terrain du Club de golf Royal Québec en compagnie notamment du directeur général des Capitales, Charles Demers.

«Une dure défaite au 18e trou», a résumé Martin, en riant.

«C’est un sport tellement difficile, tu ne peux jamais être satisfait, a enchaîné celui qui a disputé 14 saisons dans le baseball majeur. Mais cette année, j’ai fait quelque chose que je ne croyais pas possible avant beaucoup, beaucoup plus de temps, j’ai joué sous la normale. Une fois. Un pointage de 71, je me suis surpris moi-même.»

Peu importe le bâton ou la balle, un athlète reste un athlète...

Prolifique carrière

Martin, 39 ans, avait officialisé sa retraite du baseball, en mai dernier, tournant la page sur un chapitre de sa vie ayant duré 14 saisons. Le 1er juillet, dans le cadre de la fête du Canada, le Québécois avait plutôt été accueilli par l’organisation des Blue Jays, à Toronto, avant une rencontre face aux Rays de Tampa Bay.

En plus d’évoluer pour les Jays, de 2015 à 2018, Martin a aussi porté les couleurs des Dodgers de Los Angeles, des Yankees de New York et des Pirates de Pittsburgh durant sa prolifique carrière dans le baseball majeur.

- Russell Martin était notamment accompagné, vendredi, de son bon ami Ivan Naccarata, lequel a porté les couleurs des Capitales lors de cinq saisons entre 2007 et 2012. Excellent frappeur, Naccarata a d’ailleurs présenté une moyenne au bâton globale de ,316 en 259 matchs avec la formation de Québec.

- Eric Krupa, nommé président de la Ligue Frontière de baseball en mai dernier, était de passage au Stade Canac, vendredi soir, pour visiter l’endroit.

Retour des Expos : un rêve réaliste?

Russell Martin ne perdra pas le sommeil en imaginant un possible retour du baseball majeur à Montréal.

«C’est sûr que c’est un rêve, mais est-ce quelque chose de réalisable? Je ne sais pas, a-t-il indiqué, vendredi, lors de son passage au Stade Canac. Au niveau financier, c’est dur d’évaluer tout ce que ça implique avec le coût pour bâtir un nouveau stade, possiblement avec un toit rétractable. Mais avec un emplacement au centre-ville, un bon entraîneur et un bon directeur général, ce serait fantastique, c’est certain.»

Martin aura lui-même vécu de bons moments au Stade olympique, à Montréal, durant sa propre carrière.

«Les matchs préparatoires des Blue Jays à Montréal, c’était un autre rêve pour moi, a rappelé celui qui a évolué pour la formation torontoise de 2015 à 2018. Quand je grandissais, je rêvais de jouer au Stade olympique... Je garde aussi de bons souvenirs des matchs que j’allais voir plus jeune avec mon père.»

Idole pour les jeunes

Pour ceux qui, comme le joueur des Capitales David Glaude, étaient encore très jeunes quand les Expos ont quitté à l’issue de la saison 2004, plusieurs souvenirs sont davantage reliés à Russell Martin qu’aux Expos.

«Ç’a été une idole pour les jeunes Québécois de ma génération, il était le seul gars d’ici à jouer dans le baseball majeur pendant un certain temps, a dit Glaude. C’était vraiment "cool" de le voir ici et il est venu nous saluer dans la chambre après la pratique au bâton.»

«Si j’ai créé de bons souvenirs chez les amateurs pendant qu’ils écoutaient des matchs de baseball, tant mieux, a déclaré humblement Martin, à propos d'un possible héritage. Et si j’ai pu influencer quelques jeunes, c’est vraiment "cool".»

Une belle surprise

Autre preuve de son legs: pendant son récent passage à Toronto, pour une cérémonie tenue en marge de la fête du Canada, Martin a vu son nom être attribué, par Baseball Canada, au trophée du joueur le plus utile de l'équipe nationale junior.

«J’ai été surpris par ça», a convenu Martin.

Au Québec, le trophée Russell Martin est déjà décerné, depuis de nombreuses années, par la Ligue de baseball junior élite du Québec au jeune joueur identifié comme le meilleur espoir professionnel. Louka Daoust (2021) et Christopher Pouliot (2020) ont été les plus récents récipiendaires. Raphaël Pelletier, Archer Brookman, Conor Angel, Vincent Beauregard et Louis-Philippe Pelletier l’ont précédemment gagné.