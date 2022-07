Six nouveaux candidats pour le Parti conservateur du Québec

Éric Duhaime a présenté vendredi après-midi six nouveaux candidats qui défendront les couleurs du Parti conservateur du Québec le 3 octobre prochain.

Pascal Laurin, un enseignant en adaptation scolaire, tentera de se faire élire dans la circonscription de Joliette. Il a décidé de se présenter aux élections parce que «la gestion de la pandémie par le gouvernement Legault [l’]a dégoûté».

Dans Terrebonne, c’est Daniela Adreeva, une scientifique spécialisée en immunologie, qui portera les couleurs du Parti conservateur. Originaire de la Bulgarie, Mme Adreeva a décidé de se lancer en politique avec Éric Duhaime parce qu’elle considère qu’il est un «leader capable d’unir et non de diviser».

C’est un spécialiste des technologies analytiques, Serge Cloutier, qui défendra la bannière conservatrice dans la circonscription de Repentigny. Il cite les propositions du Parti conservateur en matière d’environnement parmi les raisons qui l’ont poussé à se présenter avec cette formation politique. «En exploitant nos ressources, on permet à d’autres pays moins fortunés de remplacer et graduellement d’éliminer des sources d’énergie plus polluantes, comme le charbon ou le bois», a-t-il fait valoir dans un communiqué de presse.

Dans Les Plaines, c’est un monteur de ligne, Ian Lavallée, qui représentera le parti d’Éric Duhaime. La raison de l’engagement politique de M. Lavallée est qu’il souhaite un système de santé plus efficace. Les baisses d’impôts lui tiennent aussi à cœur.

Le fondateur et PDG de la «plateforme web de brainstorming» Innodirect, Philippe Meloni, se présente dans Bertrand pour «porter la parole des PME et des startups». Il souhaite diminuer la réglementation pour faciliter la vie de ceux qui veulent se lancer en entreprise.

Enfin, c’est l’ingénieur Benoit Primeau qui tentera de se faire élire pour les conservateurs dans Berthier. C’est son insatisfaction à l’endroit du gouvernement Legault qui le pousse à se présenter en politique.

Ces candidatures portent à 58 le nombre de candidats officiellement investis pour le Parti conservateur du Québec.