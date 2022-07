Suis-je la seule à vivre pareil rejet?

Rendue à 76 ans et malgré mes deux vaccins, j’éprouvais beaucoup de chagrin depuis le début de la pandémie de ne plus pouvoir rencontrer mes amis intimes. Ceux du Canada et ceux de France où nous passons quelques mois d’hiver.

Ça faisait plus de 20 ans qu’on s’échangeait des petits cadeaux lors de nos anniversaires. C’est terminé, car désormais il n’y a que moi qui persiste à leur envoyer des cartes-cadeaux, et tous refusent de me rencontrer sur une terrasse pour aller juste prendre un café.

Croyant que leur amitié pour moi avait tiédi, j’ai osé leur en demander la cause. Mais ce n’était pas le cas. Ils m’ont tous avoué avoir développé une peur panique de la contamination. Même si je continue à leur faire savoir régulièrement, par lettre ou par carte, qu’ils me manquent beaucoup, je ne reçois aucune réponse de leur part. Probablement qu’ils ne me pardonnent pas de ne pas avoir internet.

Je continue de leur téléphoner de temps en temps, mais ça ne vaudra jamais une conversation en face à face.

Pour la deuxième année, en 2021, on a passé Noël à deux mon compagnon et moi. Malgré le mousseux et les petites gâteries qu’on s’est payées, c’est loin d’être l’équivalent d’une fête avec nos amis.

Je ne sais pas Louise si vous avez reçu d’autres témoignages comme le mien, mais s’il y a lieu, j’aimerais bien les lire pour me sentir moins seule. Une phrase glanée dans une entrevue de la psychologue Rose-Marie Charest dans le magazine de Véro m’a interpellée. Elle y disait mot pour mot : « L’ensemble de la population est dans un état de léthargie (une sorte de langueur) ! »

Moi je pense qu’il serait temps qu’on fasse tous ensemble un petit effort pour se sortir de ça, car ça commence à faire.

Cœur chamboulé et anxieux

Je suis convaincue que vous n’êtes pas la seule dans votre cas et vous auriez intérêt à ne pas imaginer le pire à propos de vos amis, mais à retenir les sages paroles de Rose-Marie Charest. On ne peut pas se faire dire pendant deux ans de se replier sur soi-même pour se protéger sans que ça marque l’imaginaire de façon quasi indélébile.

Ça va prendre du temps avant que nos vies reviennent totalement à la normale. Et certains auront plus de difficulté que d’autres à y parvenir, parce que leur sensibilité est plus grande. Pour vous encourager, dites-vous que dans le lot des abandonnés, vous êtes une privilégiée puisque vous avez un compagnon de route, ce que d’autres n’ont même pas.