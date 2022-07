«Symphorien» au Théâtre du Vieux-Terrebonne: comme à la télé

Quarante-cinq ans après la fin de sa diffusion à Télé-Métropole, «Symphorien» revient plus drôle que jamais, au Théâtre du Vieux-Terrebonne jusqu’au 14 août.

Dès l’ouverture du rideau, les spectateurs seront surpris de retrouver un décor semblable à celui de la mythique série télé. La porte d’entrée ornée de ses vitraux colorés, l’escalier qui mène aux chambres, la petite table ronde au milieu du hall et le salon avec son lavabo sont identiques. On se croirait de retour à la fin des années 1970.

La nouvelle mouture, écrite par Pierre Huet et Louis Saia, reprend avec succès les codes installés par l’auteur original Marcel Gamache, et se veut comme un 270e épisode à la saga.

MARIO BEAUREGARD/AGENCE QMI

On retrouve sur scène les personnages colorés qui peuplaient la maison de chambres de Madame Sylvain (Michelle Labonté) où Symphorien (François Chénier) travaille comme concierge, toujours flanqué de son frère Éphrem (Martin Héroux).

Alors que le beau docteur Jetté est de retour à la pension, Mademoiselle L’Espérance (Nathalie Mallette) reste vieille fille et désespère de trouver l’amour, même si Oscar Bellemare (Patrice Coquereau), le king des pompes funèbres, la courtise toujours aussi assidument malgré son mal de dos.

Madame Sylvain entretient de son côté une relation ambiguë avec le Curé de Dolbeau, un ancien amour de jeunesse, tandis que la revêche Agathe Lamarre, belle-mère de Symphorien, s’installe à la maison avec son chat, suite à une liposuccion aux jambes.

Comme dans la série télé, l’intrigue est mince et on reste dans le festival du jeu de mots simple et basique, mais qui fonctionne à tout coup. «Tu as de belles conditions de travail. T’es payé à condition que tu travailles!», «On n’a pas les moyens d’être pauvres» ou encore «Je boirais du lait quand les vaches mangeront du raisin» comptent parmi les répliques mémorables de la soirée.

MARIO BEAUREGARD/AGENCE QMI

L’intérêt de cette production réside surtout dans le jeu exceptionnel des comédiens, qui ont bien compris l’essence de la série originale. Nathalie Mallette incarne une Mademoiselle L’Espérance plus libidineuse que jamais, avec un sens du «timing» parfait. Chacune de ses apparitions est savoureuse.

Patrice Coquereau fait aussi une prestation incroyable autant dans le burlesque d’Oscar Bellemare que sous les traits désopilants d’Agathe Lamarre, à qui il donne un caractère encore plus acrimonieux et revanchard.

Quant à François Chénier, il est tout simplement stupéfiant de ressemblance avec Gilles Latulippe, qui a donné ses traits à ce personnage dans la série. Tout y est, la démarche, l’habitude de se balancer sur ses pieds, les mains dans les poches, sa gestuelle jusqu’à sa façon de parler.

La mise en scène de Louis Saia et de Pierre Seguin est efficace et sans temps mort, même si parfois l’histoire s’étire un peu en longueur.

Les nostalgiques y trouveront pleinement leur compte, les plus jeunes ou ceux qui n’ont pas connu la série seront éblouis devant autant de talent.

La pièce de théâtre «Symphorien» est assurément un incontournable de l’été.