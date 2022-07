Tarte fraises et rhubarbe sans sucre raffiné ajouté !

Dans ma famille, on aime les tartes. Lorsque j’étais petite, au moment du dessert, ma grand-mère nous recevait toujours avec sa célèbre tarte aux cerises, sa tarte au sucre et, en saison, sa tarte aux fraises et rhubarbe. Chaque fois, tout le monde voulait un morceau de toutes les saveurs. Elles étaient si bonnes...

Aujourd’hui, j’adore encore les tartes, mais je cherche à les rendre aussi saines que bonnes au goût. Est-il vraiment nécessaire de toujours mettre du sucre raffiné ? Je ne crois pas. Pourquoi ne pas les sucrer autrement ? Et si on les cuisinait sans sucre raffiné, mais qu’on arrivait à enlever l’acidité des fruits avec un sucre naturel riche en fibres comme la purée de dattes ? Vous doutez ? Vous pensez que ça va goûter les dattes ? Je vous assure que non. Le goût sera léger et fin et mettra en évidence les autres fruits utilisés.

Dernièrement, même si c’est la saison des fraises et de la rhubarbe, mon chum est arrivé à la maison avec un sac de fruits surgelés fraises et rhubarbe en me disant que j’étais la reine des desserts santé et que ça serait vraiment super si, par hasard, j’avais le goût de lui concocter quelque chose. Comme j’adore cuisiner, j’ai mis au monde cette toute nouvelle création d’été. Une succulente tarte écarlate facile à faire et qui se cuisine sans rouleau à pâte. Saurez-vous résister à la tentation de la cuisiner ?

Bon régalski !

(En passant, je la cuisine sans gluten. Pour une option végane, optez pour de l’agar-agar à la place de la gélatine.)

Préparation : 10 min

Cuisson : 15 min ensuite + 30 min

Four : 180 °C (350 °F)

Quantité : 1 tarte de 8 pouces

INGRÉDIENTS

Ingrédients de la croûte

1/2 tasse (150 g) de purée de dattes (à la vanille c’est encore meilleur)

1/4 tasse (50 g) d’huile végétale (canola ou tournesol)

1 tasse (90 g) de flocons d’avoine à cuisson rapide (sans gluten)

1 tasse (100 g) d’amandes moulues (farine d’amande) ou de graines de tournesol moulues

2 c. à soupe (20 g) de graines de chia entières ou moulues

1/4 tasse (25 g) de noix de coco râpée non sucrée

Ingrédients de la garniture

1/2 tasse (150 g) de purée de dattes (j’ai pris à la vanille)

5 tasses (500 g) de fraises et rhubarbe surgelées (c’est ce que j’ai pris, un sac)

2 c. à soupe de fécule de maïs

1 sachet de gélatine ou d’agar-agar

COMMENT FAIRE ?

1. Préchauffer le four à 180 °C (350 °F).

2. Dans un bol, mélanger tous les ingrédients de la croûte.

3. Enduire un moule à charnière (ou un moule à tarte régulier, mais c’est moins chic) d’un léger corps gras... sinon, tout va coller.

4. Étendre le mélange dans le moule et bien compresser.

5. Envoyer le tout au four pour 15 minutes.

Pendant ce temps...

6. Dans une casserole, mélanger la purée de dattes et les fruits.

7. À feu moyen, cuire environ 12 minutes où jusqu’à ce que les fruits commencent à se défaire.

8. Retirer du feu et ajouter la fécule de maïs (ou directement, c’est ce que je fais) et la gélatine.

9. Bien mélanger vigoureusement.

10. Sortir la croûte du four.

11. Déposer le mélange fruité sur la croûte et étendre uniformément.

12. Cuire au four 30 minutes.

13. Ça va sentir la joie estivale dans votre maison.

14. Laisser refroidir un peu et enlever « la charnière » : wow !

15. Déguster tiède ou froide avec ou sans yogourt ou crème glacée.



Vive les bonheurs sains de l’été.

▶Petit truc de la Madame on garde ça simple ! : Je la prépare dans un moule à charnière pour faire chic... mais on peut aussi la faire dans une assiette à tarte conventionnelle