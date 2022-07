Tour CIBC Charles-Bruneau : Un événement essentiel pour la recherche

Après deux ans de pause en raison de la pandémie, le Tour CIBC Charles-Bruneau est revenu à la charge en 2022 et a excédé tous ses objectifs. Plus que jamais, un tel événement est primordial pour la recherche et la lutte contre le cancer chez les enfants.

Vendredi, c’est avec le sentiment du devoir accompli que les cyclistes ont terminé leur chevauchée de six jours et 1000 kilomètres entre Matane et Boucherville. Plusieurs autres amateurs de vélo se sont joints à la trentaine de sportifs motivés qui ont fait le parcours en entier.

Tout ce beau monde s’est arrêté en après-midi, au parc de la Mairie, où le montant amassé pendant la semaine a été dévoilé. L’objectif de 4 millions $ a été battu de 100 000 $, ce qui a rendu très fières toutes les personnes impliquées, dont l’ancien chef d’antenne de TVA Pierre Bruneau.

«Les objectifs sont toujours faits pour être dépassés. On savait que ça allait être une année de réorganisation parce que quand tu n’en fais pas pendant deux ans, la machine prend un peu de rouille. Je me suis rendu compte qu’elle avait été bien entretenue pendant la pandémie», s’est-il réjoui au bout du fil, lui qui en était à sa 25e participation au Tour en autant d’éditions.

Une autre machine qui est bien entretenue, c’est le corps de l’homme de 70 ans. M. Bruneau était très heureux de pédaler pour la cause et surtout, de retrouver les gens impliqués auprès de la Fondation Charles-Bruneau.

«Les deux premiers jours, quand on est parti de Matane jusqu’à Rimouski et de Rimouski jusqu’à Rivière-du-Loup, on avait du vent du fleuve, c’était très froid. [...] Je pense que ça fait partie de l’expérience du vélo. Tous les cyclistes qui étaient là avaient le goût de faire ça», a mentionné le nouveau retraité.

Crucial

Ce chèque de 4,1 millions $ s’inscrit dans la continuité des plans pour les prochaines années. En 2021, malgré la pandémie et les difficultés à amasser des fonds du côté des organismes caritatifs, le Tour CIBC Charles-Bruneau avait amassé 4,7 millions $.

Tout le monde est donc bien en selle pour réaliser l’objectif établi il y a un an des 25 millions $ pour la recherche d’ici 2026.

«C’est vraiment eux qui soutiennent une bonne majorité de la recherche en oncologie pédiatrique au Québec. On ne pourrait pas s’en passer, a expliqué la Dre Josée Brassard, du Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke (CHUS). [...] Ç’a vraiment une importance cruciale pour la recherche dans les quatre centres.»

Ces quatre établissements qui poursuivent la lutte contre le cancer chez les plus jeunes sont le CHU Sainte-Justine, l’hôpital de Montréal pour enfants, le CHUL de Québec et le CHUS. Dre Brassard a fait sa part en enfourchant son vélo de Sherbrooke à Boucherville, tout ça dans le but de trouver des solutions pour donner espoir aux enfants.

«Le message est toujours le même, a rappelé Pierre Bruneau. J’expliquais aux gens ce matin quand on est parti ; ça fait six jours qu’on pédale, eh bien il y a six familles qui ont appris à travers le Québec que leur enfant était atteint du cancer.»

«Ça reste la première cause de maladie mortelle. On en perd un par semaine.»