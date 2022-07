Un Québécois sacré champion de bras de fer à 18 ans

Un jeune athlète de la Mauricie a remporté quatre médailles d'or lors d'un championnat national à Winnipeg, devenant ainsi champion canadien dans sa discipline.

Mathieu Tessier, qui ne pratique sérieusement le bras de fer que depuis huit mois, a récolté tous les honneurs lors du championnat national de Winnipeg, où il a remporté quatre médailles d'or au total, dont deux pour le 100 kilos et deux pour le 100 kilos et plus. Pour chaque catégorie, il est reparti avec les médailles d'or pour le bras gauche et le bras droit.

Sa passion pour cette discipline s'est développée au secondaire, dans sa ville natale de Saint-Stanislas, où il passait ses pauses à défier ses amis sur des coins de tables. Puisqu'il remportait presque toujours, il a décidé de rejoindre le Club de bras de fer de Trois-Rivières.

«Dès le premier jour, on a remarqué son potentiel», a révélé le cofondateur du club, Alexis Matteau.

En remarquant le talent naturel de l'adolescent pour le bras de fer, ses confrères de jeu l'ont poussé à se dépasser, devenant rapidement ses entraîneurs. «Au début, c'est toujours difficile. Mathieu faisait des entraînements d'une heure, mais c'est vite passé à de longs entraînements difficiles de trois heures», a expliqué Simon Giguère, cofondateur du Club de bras de fer et entraîneur de Mathieu.

Selon ses camarades, sa performance n'a fait que s'améliorer pendant son temps au club.

Pour le jeune athlète, le prochain défi sera de participer au championnat mondial en Turquie, qui aura lieu en octobre prochain. D'ici là, Mathieu Tessier compte bien se préparer.