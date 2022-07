Variole du singe: la France élargit à son tour la vaccination aux catégories les plus exposées

Face à la montée des cas de variole du singe et aux difficultés à retracer les chaînes de contamination, la France a annoncé vendredi l’élargissement de la vaccination, désormais proposée préventivement aux groupes les plus exposés, notamment les homosexuels, comme dans d’autres pays.

Elle rejoint dans cette démarche le Royaume-Uni, les États-Unis ou le Canada, comme le réclamaient des associations LGBTQ+, des professionnels de la santé et des partis de gauche.

Jusqu’alors, la vaccination était seulement proposée aux adultes, y compris les soignants ayant eu un contact à risque avec un malade. Environ 700 personnes ont ainsi été vaccinées.

Mais «face à la diffusion du virus [de la variole du singe], à la cinétique de l’épidémie et aux difficultés de tracer les contacts des personnes infectées», la Haute autorité de santé (HAS) a recommandé d’élargir la vaccination pour pouvoir l’administrer de manière préventive aux plus exposés par «leurs pratiques sexuelles ou leur profession».

La France comptait 721 cas, dont 4 femmes et 2 enfants, majoritairement en Île-de-France, selon le dernier bilan de Santé publique France diffusé jeudi.

Comme dans les autres pays, la majorité des cas recensés concerne des hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes.

La possibilité de vaccination préventive concerne «les hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes et les personnes trans rapportant des partenaires sexuels multiples, les personnes en situation de prostitution, les professionnels des lieux de consommation sexuelle», a précisé la HAS.

Le gouvernement espère commencer les vaccinations «dès le début de la semaine prochaine», a précisé vendredi le ministre de la Santé et de la Prévention, François Braun.

La vaccination s’effectue avec deux doses, espacées de 28 jours. Pour les personnes vaccinées contre la variole dans le passé, une seule dose suffit. Pour les immunodéprimés, une troisième est conseillée.

Le virus de la variole du singe peut être transmis par contact direct avec les lésions cutanées ou muqueuses d’un malade ainsi que par des gouttelettes. «Les rapports sexuels, avec ou sans pénétration, réunissent ces conditions pour une contamination, et avoir plusieurs partenaires augmente le risque d’être exposé au virus», a rappelé Santé publique France.

La contamination peut aussi se faire par contact avec l’environnement du malade (literie, vêtements, linge de bain...). À ce stade, les cas rapportés en Europe sont majoritairement bénins, et aucun décès n’est signalé. Cette maladie virale guérit le plus souvent spontanément, au bout de 2 à 3 semaines.

Une recrudescence inhabituelle de cas a été détectée depuis mai en dehors des pays d’Afrique centrale et de l’Ouest où le virus est endémique, avec quelque 6000 cas comptabilisés dans le monde selon l’Organisation mondiale de la santé.

Avec plus de 80% des cas, l’Europe reste de très loin la région la plus affectée. L’Allemagne, le Royaume-Uni et l’Espagne sont les pays les plus touchés, avec plus de 1000 cas chacun.