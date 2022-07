Virée vers les festivals gourmands!

Parfois, prendre la route des vacances signifie aussi prendre la route des festivals. Certains – les plus gourmands d’entre nous – se dirigeront vers les sites où camions de rue, grillades, démonstrations culinaires et bars en plein air sont à l’honneur. Je les nomme les festivals gourmands !

Cette année, après plus de deux ans de frein à tout ce qui rend notre Québec si passionnant et excitant, il est plus que temps de renouer avec ces festivités où, bien souvent, des programmations musicales viennent ajouter la cerise sur le sundae.

Voici quelques festivals où il sera possible de regarder des prestations d’artistes québécois en savourant des grillades... ou une poutine !

LES PREMIERS VENDREDIS

Le plus grand rassemblement de camions de rue au Canada célèbre son 10e anniversaire en grand, avec une programmation à la fois gourmande et musicale à tout casser. Le festival Les Premiers Vendredis – se déroulant tous les premiers vendredis des mois de juin à octobre – rassemble pas moins d’une quarantaine de restaurateurs, en plus d’une programmation musicale, et ce, à l’emplacement magique de l’esplanade du Parc olympique. Une soirée à vivre au moins une fois dans l’été !

► Tous les premiers vendredis du mois jusqu’en octobre, à l’esplanade du Parc olympique, à Montréal.

► lespremiersvendredis.ca

FESTIVAL DE LA POUTINE

De retour pour une 15e édition, ce festival n’est pas qu’une célébration de l’emblème du Québec composé de frites, de fromage en grains et de sauce ; c’est un événement musical majeur, où performent quelques-uns des plus grands artistes du Québec. Pas moins de 19 concerts seront proposés : Émile Bilodeau, Hubert Lenoir, Ariane Moffatt, et pour une troisième fois dans l’histoire du festival, la prestation des fondateurs, Les Trois Accords, le tout dans une ambiance familiale et festive. Quel poutinier repartira avec la Fourchette d’Or remise à la meilleure poutine du festival ? Ben la Bédaine conservera-t-il son trophée, ou Le Gras Dur renouera-t-il avec les honneurs ?

► Du 25 au 27 août à Drummondville

► festivaldelapoutine.com

FOIRE BIÈRES, BOUFFE ET CULTURE DE PRINCEVILLE

Avec les années, la Foire bières, bouffe et culture de Princeville est devenue le plus gros festival gourmand de la région du Centre-du-Québec. En plus d’une quinzaine de microbrasseries et camions de rue, on y propose des ateliers BBQ, de dégustation de bières et fromages, ainsi que de nombreux artisans et producteurs qui n’attendent que vous pour faire déguster leurs produits. Mais ce n’est pas tout : la programmation réserve aussi plusieurs prestations musicales, incluant Jonathan Roy et Marc Dupré.

► Du 7 au 14 août à Princeville

► foirebbc.ca

FESTIVAL DES BIÈRES DU MONDE DE SAGUENAY

Amateurs de bonne bière de microbrasserie du Québec et de bonne bouffe, le rendez-vous du Festival des bières du monde de Saguenay est à ne pas rater. Près de 50 microbrasseries venant des quatre coins du Québec s’y donneront rendez-vous, en plus de restaurateurs et artisans de la région qui sauront sustenter votre appétit. En soirée, les festivités se dirigent vers la grande scène où plusieurs artistes de renom performeront, dont Émile Bilodeau et Les Dales Hawerchuck.

► Du 21 au 23 juillet à Chicoutimi

► bieresdumonde.ca

LES FÊTES DE LA NOUVELLE-FRANCE

Cet événement est devenu un grand incontournable de la capitale nationale. Jeunes et grands s’y réunissent pour profiter de plusieurs activités où histoire et festivités s’unissent pour créer une atmosphère digne du 17e siècle. Entre deux chasses au trésor, on s’installe aux Jardins des Gouverneurs pour un pique-nique épique, ou au Village pour savourer un menu BBQ digne des premiers colons. Les festivités se terminent avec nul autre que le « Brunch de Sa Majesté », où traditions culinaires des Premières Nations et de la Nouvelle-France ne feront qu’un. Un savoureux moment unique à ne pas rater.

► Du 4 au 7 août à Québec

► nouvellefrance.qc.ca