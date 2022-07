Wrap de tofu mariné et fumé

Voici une façon simple et efficace de faire fumer du tofu et de l’incorporer dans un wrap. En lui donnant une touche de fraîcheur, c’est le plat parfait pour un dîner sur le pouce ou simplement pour incorporer une protéine alternative si on veut diversifier notre alimentation. Comme dans un sandwich, on peut laisser aller notre imagination avec les garnitures et utiliser ce qu’on a sous la main.

Photo Philippe Lapointe

Portions : 4 | Temps de Préparation : 12 h - 24 h | Temps de cuisson : 45 min

INGRÉDIENTS

1 bloc de tofu ferme

4 tortillas

Marinade

1⁄2 tasse de sauce soya

1 c. à thé de gingembre haché

1 c. à thé d’ail haché

1⁄2 c. à thé de sambal oelek

1 c. à soupe d’huile de sésame

1 c. à soupe de sirop d’érable

Vinaigrette

1⁄4 tasse de mayonnaise

2 c. à soupe de crème sure

Jus de 1⁄2 citron

Garnitures suggérées

Juliennes de carottes

Juliennes de concombre

Salade frisée

Tranches de radis

Pousses de luzerne

MÉTHODE