CAMPEAU, Violette



Au CHSLD Saint-Jérôme, le 29 juin 2022, à l'âge de 81 ans, est décédée madame Violette Campeau. Elle est la fille de feu monsieur Donat Campeau et de feu madame Florida Doré. Elle rejoint son époux monsieur Réal Laviolette et son fils Daniel.Elle laisse dans le deuil ses enfants : Sylvain et Joël (Manon Valade); ses petits-enfants : Alexandra (David), Maxime, Félix, Charlie, Ariane (Cédric), Robin et Charles; ses arrière-petits-enfants: Xavier, Tristan, Nathan, Mathis, Lily et Théo; son frère Gérard ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances en l'Église Sainte-Agathe-des-Monts, le vendredi 15 juillet de 13h à 14h. La cérémonie suivra dès 14h.La famille soulignera le décès de monsieur Daniel Laviolette durant la cérémonie.La famille tient à remercier sincèrement le personnel du CHSLD de Saint-Jérôme pour les bons soins prodigués.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation québecoise du cancer.