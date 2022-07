NUNES, Clément



À l'hôpital de Saint-Jérôme, le 13 janvier 2022, à l'âge de 72 ans, est décédé M. Clément Nunes, époux de Nicole Hamel.Outre son épouse, il laisse dans le deuil son fils Jonathan (Mylène); sa fille Caroline (Quincy); sa fille Chantale, ses petits-enfants: Mathis, Jeanne, Léa et William; ses neveux et nièces; ainsi que plusieurs parents et amis.Ayant reporté les funérailles en raison de la covid-19, la famille recevra les condoléances le jeudi 14 juillet de 14h à 17h puis de 19h à 21h au complexe funéraire :La mise en terre de l'urne aura ensuite lieu le samedi 16 juillet 2022 à 11h au Cimetière Notre-Dame-des-Neiges (section "V" ) situé au 4601, chemin de la Côte-des-Neiges à Montréal.