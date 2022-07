ROUILLARD, Francine



Madame Francine Rouillard, 67 ans, est décédée à Montréal le 7 juillet 2022.Elle laisse dans le deuil sa maman Noella Lapierre, ses frères et soeurs: Johanne (André), Viateur, Gilles (Georges) et Solange (Lucien), ses neveux et nièce Anais et Guillaume ainsi que ses amis Lyne, Francine, Richard et Carole.Des visites se tiendront le samedi 16 juillet de 11:00 à 12:00 au :3198 RUE ONTARIO EST, MONTRÉAL