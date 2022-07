Reprise des festivals au Québec: 15 événements incontournables pour savourer l'été

Après deux années où les festivals ont dû se réinventer pour faire face à la pandémie, les événements qui animent les étés du Québec sont de retour dans la forme qui en a fait des succès. L’offre est grande et variée avec de la musique, de l’humour, du cinéma, de la danse, de l’opéra, de la magie et des événements à saveur traditionnelle. Voici 15 festivals qui se déploient, d’ici septembre, à la grandeur du Québec.

Juste pour rire

Montréal

13 au 31 juillet 2022

Photo courtoisie, Eric Myre

Pour sa 40e édition, le « plus grand festival d’humour au monde » a voulu faire les choses en grand. À Juste pour rire, on aura droit notamment aux galas animés par Pierre-Yves Roy-Desmarais, Roxane Bruneau et Phil Roy, Richardson Zéphir et Eddy King ainsi que Rosalie Vaillancourt. Le volet extérieur ne sera pas en reste avec plusieurs spectacles concepts gratuits, dont La Fureur, Connais-tu ton comique ? et La pédago. Du côté de Just For Laughs, les stars internationales seront de retour à Montréal avec les passages entre autres de Kevin Hart, Amy Schumer, Bill Burr et Jimmy Carr. (RGM)

► hahahah.com

Jonquière en Musique

Jonquière

Jusqu’au 16 juillet

Photo courtoisie, KOTV

Pour sa 33e édition, Jonquière en musique, c’est 12 soirées de spectacles gratuits réparties sur trois fins de semaine. On retrouvera la formation punk-rock canadienne Face to Face, Diane Tell, le métal de Voivod, la musique festive de Salebarbes, Édith Butler, Pépé et sa guitare, Alaclair Ensemble, Pour une histoire d’un soir, avec Marie Carmen, Marie-Denise Pelletier et Martine St-Clair, Laurie Leblanc et un hommage à AC/DC par la formation Ruff Edge. Les spectacles sont présentés aux Halles de la Rivière-aux-Sables. Les premières parties seront assurées par des artistes de la relève musicale francophone. On pourra découvrir, entre autres, Justine et Bass, Défaillance, Joanie Boulianne, Anaïs Vanessa Poirier et Maxym Bronsard. (YL)

► jonquiereenmusique.com

Festival d’été de Québec

Québec

Jusqu’au 17 juillet

Photo courtoisie

Après une année d’absence et la présentation d’une édition remodelée en 2021 au Manège militaire, le Festival d’été de Québec est de retour en grand et dans sa formule appréciée du public. Une édition qui a été lancée sur les plaines d’Abraham, mercredi, avec Charlotte Cardin. Défileront ensuite Maroon 5, $uicideboy$, Halsey, Loud, Marshmello, Garbage, Alanis Morrissette, Rage Against the Machine, Half Moon Run et autres. Au parc de la Francophonie, on retrouvera X-Ambassadors, Spoon, Patrick Watson, Émile Bilodeau, Ariane Moffat, Three Days Grace, Lou-Adriane Cassidy, Louis-Jean Cormier, Millencolin, Pennywise, Sum 41, Clay and Friends, Milky Chance, Fouki et autres. (YL)

► feq.ca

Festival Fantasia

Montréal

14 juillet au 3 août

Photo courtoisie

Monstres, gobelins, créatures fantastiques, tueurs sanguinolents et ovnis cinématographiques inclassables prendront d’assaut les écrans de la métropole ce mois-ci avec la 26e édition du Festival Fantasia. Et après deux éditions pandémiques, c’est entièrement en présentiel que les projections auront lieu cet été dans différentes salles du centre-ville de Montréal. Parmi les titres à surveiller, soulignons le film postapocalyptique canadien Polaris en ouverture, le drame d’horreur Swallowed et la première mondiale du thriller The Protector, mettant en vedette Munro Chambers (Turbo Kid). Le cinéaste français Patrice Leconte fera également le trajet pour venir nous présenter son plus récent film, Maigret. (BL)

► fantasiafestival.com

Le Festif! de Baie-Saint-Paul

Baie-Saint-Paul

21 au 24 juillet

Photo courtoisie, Jay Kearney

Après une édition 2021 qui s’est avérée remarquable, avec une scénographie et des sites de spectacles exceptionnels, Le Festif! de Baie-Saint-Paul revient avec les environnements du Pit à sable, du parc de la Virevolte, avec sa scène qui ressemble à un barrage de castor et le site du Bas-de-la-Baie. Les formations françaises Polo & Pan, L’Impératrice, révélation féminine aux Victoires 2022, Bran Van 3000 et Death From Above 1979 font partie des grosses prises pour l’édition de cet été. Nouveauté, le Cirque Alfonse offrira, du 19 au 22 juillet, son spectacle Animal sous chapiteau. La 13e édition du Festif! est paritaire avec autant d’artistes féminins que masculins. (YL)

► lefestif.ca

Festival de Lanaudière

Joliette

Jusqu’au 7 août

Photo courtoisie, Christian Alonso

Lancée avec Rafael Payare et l’Orchestre symphonique de Montréal, la 45e édition du Festival débute plus tôt cette année. Après le passage des Violons du Roy, accompagnés par Marc-André Hamelin et Charles Richard-Hamelin, réunis sur scène pour la première fois pour un programme consacré à Mozart, le pianiste Pierre-Laurent Aimard offrira, les 22 et 23 juillet, l’intégrale de l’œuvre Catalogue d’oiseaux d’Olivier Messiaen. En clôture, Yannick Nézet-Séguin et l’Orchestre Métropolitain offriront un concert avec des œuvres de Fanny et Félix Mendellsohn et de Robert Schumann, en compagnie de la grande pianiste française Hélène Grimaud, qui, elle, fera ses débuts au Festival. (YL)

► lanaudiere.org

Festival d’opéra de Québec

Québec

24 juillet au 4 août

Photo d'archives, Stevens LeBlanc

Pour sa 12e édition, le Festival d’opéra de Québec offre, en première mondiale, la création Yourcenar – Une île de passions. Cet opéra, inspiré par la vie et l’œuvre de Marguerite Yourcenar, sera créé par l’Opéra de Montréal, les Violons du Roy et le Festival d’opéra de Québec. Il sera présenté les 28 et 30 juillet au Palais Montcalm. L’opéra Faust, une adaptation de La veuve joyeuse et un opéra jeunesse réunissant trois contes d’Anderson sont aussi au programme. La Brigade lyrique sera de retour avec des performances gratuites offertes à différents endroits. Cinq stations, au cœur du centre-ville, revisiteront des moments marquants de l’opéra. (YL)

► festivaloperaquebec.com

Festival de magie de Québec

Québec

25 au 31 juillet

Photo d'archives, AFP

Rebaptisée Québec, ville magique, le Festival de magie de Québec accueillera 2500 magiciens de partout sur la planète pour sa 11e édition. Le festival se déploiera un peu partout dans la ville de Québec. Un immense site sera érigé sur la place Jean-Béliveau, où l’on retrouvera des installations, des prestations spontanées et des ateliers gratuits. Dean Gunnarson, spécialiste des numéros d’évasion, y sera en vedette les 28 et 31 juillet. Sept galas seront présentés au Centre des congrès de Québec. L’événement se déroulera avec, en marge, la 28e édition du Championnat mondial de magie FISM, baptisée les « Olympiques » de la magie, qui accueillera 110 compétiteurs de 50 pays. (YL)

► festivaldemagie.ca

Osheaga

Parc Jean-Drapeau, Montréal

29 au 31 juillet

Photo d'archives, AFP

Après une édition réduite et locale l’automne dernier, le populaire festival revient enfin à sa formule habituelle prépandémique qui a fait sa renommée. Et ça tombe bien puisque l’événement fêtera son 15e anniversaire cet été. Pour l’occasion, Arcade Fire – en remplacement des Foo Fighters –, A$AP Rocky et Dua Lipa seront les têtes d’affiche de ce dernier week-end de juillet au parc Jean-Drapeau. Parmi les autres artistes à s’y produire cette année, on compte Charli XCX, Kygo, Yeah Yeah Yeahs, Royal Blood, Glass Animals et Idles, de même que Les Louanges, Sophia Bel, Zach Zoya et Safia Nolin. (RGM)

► Osheaga.com

ComediHa! Fest-Québec

Québec

3 au 27 août

Photo d'archives, Stevens LeBlanc

Année de transition, le ComediHa! Fest-Québec propose une édition bien remplie avec 200 artistes qui auront comme mission de provoquer des éclats de rire durant une centaine de spectacles. Michel Charette, Laurent Paquin, Michel Courtemanche, Marie-Mai, Anthony Kavanagh et le duo Anne-Élisabeth Bossé et Guillaume Pineault animeront les soirées de gala au Théâtre Capitole. Il s’agira d’une première pour Marie-Mai. P-A Méthot sera à la tête d’une soirée karaoké avec la présence de Marianne St-Gelais, Jonas, Ludivine Reding et Stéphane Fallu. Normand Brathwaite, Michel Barrette, Martin Matte et Cathy Gauthier passeront dans le tordeur lors des Grands Bien-cuits. (YL)

► comedihafest.com

Cigale

Baie de Beauport, Québec

6 et 7 août

Photo d'archives, AFP

Nouvel événement, Cigale propose, sur deux jours, une expérience plage, musique et bouffe sur le bord du fleuve Saint-Laurent à la Baie de Beauport. Pour cette première édition, on retrouvera, sur la plage, à deux pas du centre-ville de Québec, Milk & Bone, Andy Grammer, Fitz and the Tantrums, Portugal. The Man, Les Hay Babies, The Franklin Electric, Kaleo et City and Colour. Il y aura aussi de la bouffe, des bières de microbrasserie, du café et des prêts-à-boire. On pourra même déguster des huîtres les deux pieds dans le sable. Il sera aussi possible de pratiquer des activités sportives. (YL)

► cigalequebec.com

Festival Musique du Bout du Monde

Gaspé

11 au 14 août

Photo d'archives, Agence QMI

Pour sa 18e édition, le Festival Musique du Bout du Monde est de retour dans une formule à pleine capacité. La scène TELUS au sommet du Mont Béchervaise accueillera le projet Kora Flamenca de ZAl Sissokho, le néoclassique planant de Flore Laurentienne et le folk grunge de Laura Niquay. Lisa LeBlanc, Les Louanges et Lido Pimienta, primée du prix Polaris 2017, se produiront sous le chapiteau. P’tit Belliveau, les Deuxluxes, LaF et Qualité Motel font partie de la programmation. La 18e édition réunira les meilleurs éléments qui étaient en place avant la pandémie et les éléments construits pour l’édition 2021. La rue de la Reine sera animée tous les jours du vendredi soir au dimanche soir. (YL)

► musiqueduboutdumonde.com

Festival de la poutine

Drummondville

25 au 27 août

Photo d'archives, Agence QMI

Ce sera un retour en force à la fin août pour le populaire festival du Centre-du-Québec. Le jeudi soir, les festivaliers pourront y voir notamment Ariane Roy, Marilyne Léonard et Émile Bilodeau. Le lendemain, ce sera au tour de Koriass et Les Trois Accords – les fondateurs du festival – de se partager les grosses scènes. Le tout culminera le samedi soir avec Hubert Lenoir, Loud et Ariane Moffatt. Ouf ! Et comme d’habitude, dix « poutiniers », dont le champion en titre de la Fourchette d’or Ben la bedaine, seront sur place pour nourrir les spectateurs. (RGM)

► festivaldelapoutine.com

Trois-Rivières en Blues

Trois-Rivières

25 au 28 août

Photo d'archives, Agence QMI

Événement créé en 2009, Trois-Rivières en Blues offre plusieurs gros noms pour sa 14e édition qui se déroulera à l’Amphithéâtre Cogeco. Tom Cochrane offrira ses hymnes Life is a Highway, Boy Inside the Man, Big League et White Hot. Ben Harper & The Innocent Criminals effectueront une première visite au festival avec leur mélange de blues, folk, rock, gospel et reggae. Steve Hill revisitera ses albums en formule groupe, accompagné par une section de cuivres. On retrouvera aussi le duo américain Larkin Poe, Anthony Gomes, Bernard Allisaon, Brandon Taz Niederauer, Tom Lavin & The Legendaray Powder Blues et The Lachy Doley Group. Des concerts gratuits seront présentés au cœur du centre-ville. (YL)

► 3renblues.com

Festival de montgolfières de Gatineau

Gatineau

1er au 5 septembre

Photo d'archives, Chantal Poirier

Salebarbes, Roch Voisine, Guylaine Tanguay, Les Trois Accords et même Wyclef Jean viendront enflammer les soirées de l’Outaouais à la fin de l’été dans le cadre du Festival de montgolfières de Gatineau. Vous êtes plus du type matinal ? Ça tombe bien puisque Laurence Jalbert et Matt Holubowski se produiront au lever du soleil les 3 et 4 septembre respectivement. Leurs succès réveilleront les festivaliers qui verront se gonfler les montgolfières en prévision de leurs envolées de la journée. On a connu de bien pires manières de commencer sa journée, non ? (BL)

► montgolfieresgatineau.com