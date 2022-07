19 000 résidences à risque de glissements de terrain au Québec

Les territoires habités du Québec sont de plus en plus vulnérables aux glissements de terrain en raison des changements climatiques. Pas moins de 19 000 résidences sont sous surveillance, car elles se retrouvent dans les zones à haut risque qui ont été répertoriées par le gouvernement.

Carte des résidences plus à risque

aux glissements de terrain Note : Pour trouver directement votre adresse, faites une recherche à l’aide de la loupe sur la carte. Méthodologie La carte et l’analyse des immeubles situés en zone plus à risque de glissements de terrain ont été créées d’une combinaison de deux fichiers distincts. Le premier (zones rouges), produit par le ministère des Transports (MTQ), localise les parties du territoire où doivent s’appliquer les normes prescrites par le gouvernement du Québec en lien avec les glissements de terrain. Les zones déterminées sont plus vulnérables d’un mouvement de sol dû à plusieurs caractéristiques, dont la nature du sol ou l’élévation. Le deuxième fichier comprend toutes les adresses du Québec qui sont identifiées par un point noir. Il s’agit d’une source de données officielle du gouvernement. Un point correspond en général au centre du bâtiment ou à la porte d’entrée principale. Le Journal a ressorti tous les points/adresses à l’intérieur des zones plus à risque de glissements de terrain. Les points jaunes correspondent aux mouvements de terrain signalés depuis janvier 2007. Ils proviennent du ministère de la Sécurité publique et sont disponibles en données ouvertes. Mise en garde : *Même s’il ne paraît pas sur la carte, il est tout de même possible qu’un immeuble se trouve dans une zone plus à risque, et vice versa. **Le Journal a constaté plusieurs incohérences entre les données officielles des adresses et le générateur de cartes utilisées pour ce projet. Après vérification, les sources officielles sont plus précises quant à la localisation d’un immeuble. ***Cette carte n’a aucune valeur légale, l’opinion d’un professionnel est nécessaire pour déterminer si votre immeuble est situé en zone plus à risque de glissements de terrain ou non.

L’important glissement de terrain qui a emporté une résidence au bas d’une falaise dans l’arrondissement de La Baie, à Saguenay, le 13 juin dernier, a forcé l’évacuation de 76 maisons du même secteur. Malheureusement, certains propriétaires ne pourront jamais réintégrer leur domicile en raison des risques qui sont trop élevés.

À ce jour, 41 municipalités gèrent des secteurs qui se situent au cœur de zones exposées aux glissements de terrain. Selon les données colligées par Le Journal, pas moins de 19 000 résidences et plus de 1000 unités commerciales se retrouvent actuellement dans ces zones à travers le Québec, sans compter les infrastructures municipales, les bâtiments institutionnels et les lieux de villégiature.

Ces résidences sont majoritairement construites sur des sols argileux « sensibles », propices aux mouvements de sol lorsqu’ils sont perturbés.

Le gouvernement assure que ces endroits sont sous surveillance et que des travaux de prévention sont réalisés.

Changements climatiques

Ces évènements naturels, ayant des conséquences sur le patrimoine bâti du Québec et la sécurité des populations, sont appelés à croître plus rapidement en raison de la crise climatique, indiquent des experts.

« Effectivement, la végétation change, tout comme le sol », explique Alain Bourque, directeur général d’Ouranos, un consortium sur la climatologie régionale et l’adaptation aux changements climatiques.

Selon le Réseau canadien d’éducation géoscientifique, l’érosion fluviale et l’augmentation de la pression d’eau dans le sol « en particulier lors de pluies abondantes ou de fonte des neiges rapide » peuvent déclencher des affaissements.

« Ça fait en sorte qu’un glissement qui aurait peut-être dû avoir lieu en 2085 pourrait avoir lieu dès maintenant. On peut imaginer que d’ici 2100 il va y avoir beaucoup plus de gens qui vont avoir vécu des glissements de terrain parce que le sol est devenu instable.

Top 10 des villes avec le plus de logements à risque de glissements de terrain Rang Ville logements 1 Gatineau 5360 2 Shawinigan 2425 3 Saguenay 1895 4 Mascouche 827 5 Blainville 821 6 Trois-Rivières 710 7 Chute-aux-Outardes 558 8 Alma 512 9 Sainte-Thérèse 512 10 Baie-Comeau 472 Source : Ministère des Transports et Ministère de l'Énergie et des Ressources Naturelles du Québec

Intervention humaine

Ce phénomène s’ajoute à l’activité humaine, « comme les travaux d’excavation et de construction », qui agit habituellement comme principal déclencheur ou facteur aggravant des glissements de terrain.

« Tout le monde voulait avoir de belles vues du haut des talus », signale le professeur émérite Serge Leroueil. « À l’époque, on connaissait moins le risque. »

Le spécialiste de la géotechnique, M. Leroueil estime qu’il « est crédible » que les changements climatiques augmentent les risques. La hausse des précipitations peut provoquer des mouvements de sol, dit-il, mais il apporte une nuance ; ceux-ci sont majoritairement « superficiels ».

Climat analysé

Le ministère de la Sécurité publique assure de son côté que ses analyses et surveillances prennent maintenant en considération les risques liés au climat.

« L’avancement de la recherche dans le domaine des impacts des changements climatiques sur certains types de glissement de terrain permet maintenant de tenir compte de ces paramètres », souligne Marie-Josée Montminy du ministère de la Sécurité publique.

NOMBRE DE PROPRIÉTÉS À RISQUE DE GLISSEMENTS AU QUÉBEC

18 000 bâtiments*

19 000 unités résidentielles

1000 unités commerciales

Un bâtiment peut contenir de multiples unités

Le nombre de résidences construites en zone de contrainte peut évoluer dans le temps

Les niveaux de risques associés aux glissements de terrain varient à l’intérieur d’une même zone de contraintes. La probabilité d’être affecté par un glissement de terrain diminue au fur et à mesure qu’on s’éloigne d’un talus.

Sources : ministères des Affaires municipales et de l’Habitation, de la Sécurité publique, des Ressources naturelles et des Transports

Top 10 des adresses avec le plus grand nombre d'unités à risque de glissements de terrain Nom Adresse unités Description Chartwell Domaine Cascade 695, 7e rue de la Pointe

Shawinigan 265 Maison pour personnes retraitées autonomes Terrasse Chavoin 23, Rue de la Soeur-Jeanne-Marie-Chavoin

Gatineau 206 Logement Maison de vie Sunrise de Fontainebleau 50, Boulevard des Châteaux

Blainville 103 Maison pour personnes retraitées autonomes Résidence Le Crystal 4715, Boulevard de la Grande-Baie Sud

Saguenay 62 Maison pour personnes retraitées autonomes ELK Property Management Limited 45, Rue Charles-Albanel

Gatineau 60 Logement Le 40 Louis-Vadeboncoeur 40, Rue Louis-Vadeboncoeur

Saint-Charles-Borromée 36 Logement Coopérative d'habitation 400 Riel 400, Boulevard Riel

Gatineau 35 Logement Résidence Mont-Bleu 100, Boulevard du Mont-Bleu

Gatineau 35 Ressource intermédiaire CHSLD Isidore-Gauthier 5731, Avenue du Pont Nord

Alma 30 Maison pour personnes retraitées non autonomes (inclut les CHSLD) Mon Chez Nous 18, Rue Hamel

Gatineau 26 Logement Source : Ministère des Transports et Ministère de l'Énergie et des Ressources Naturelles du Québec

ATTENTION AUX GLISSEMENTS DE TERRAIN

TRÈS COÛTEUX POUR L’ÉTAT

Depuis dix ans, Québec a dépensé 71 M$ dans le cadre des programmes d’aide financière aux sinistrés des glissements de terrain et pour effectuer des travaux de prévention de mouvements de sol. « En urgence, dans le cadre des programmes d’aide financière, un montant total de plus de 32 M$ a été versé à des particuliers, à des propriétaires d’immeubles locatifs et à des entreprises en lien avec des dossiers de mouvement de sol », relate la porte-parole du ministère de la Sécurité publique (MSP), Marie-Josée Montminy. De plus, 13 projets en prévention des glissements de terrain ayant coûté 39 M$ ont été réalisés ou le seront d’ici 2025.

DES CENTAINES D’INCIDENTS

Depuis cinq ans, ce sont en moyenne 182 glissements de terrain qui sont répertoriés chaque année, notamment dans les régions plus densément habitées. Des signalements sont identifiés par le ministère comme des « menaces possibles pour la vie ou la propriété ». Des mouvements se produisent notamment à l’extérieur des zones identifiées sur la carte du gouvernement. Au total, 369 dossiers de particuliers ont été ouverts lors des 10 dernières années dans le cadre des programmes d’aide financière auprès de propriétaires. Une moyenne de 87 000 $ par dossier a été versée. Les infrastructures publiques comme les routes sont également victimes de ces affaissements.

SURVEILLANCE ACCRUE

Le ministère de la Sécurité publique assure qu’une analyse de risques pour le milieu bâti est réalisée par ses experts afin « d’assurer un aménagement du territoire sécuritaire ». Le gouvernement détermine les zones vulnérables qui sont ensuite diffusées au milieu municipal par le biais d’une cartographie. « Celle-ci permet d’identifier des situations préoccupantes où des interventions d’atténuation sont jugées nécessaires. Selon la situation, un soutien financier peut être offert à la municipalité et aux citoyens concernés pour corriger la situation », explique la porte-parole du MSP, Marie-Josée Montminy. Les municipalités ont l’obligation de l’intégrer à leur schéma d’aménagement. Québec peut demander des modifications pour des raisons de sécurité publique.

PAS DE PERTE DE VALEUR... POUR L’INSTANT

En 2018, le Groupe Altus a fourni une étude à Québec sur la valeur marchande des propriétés de La Baie situées à l’intérieur des zones de contraintes relatives aux glissements de terrain. Conclusion : il n’y a pas eu d’impact significatif sur le prix de vente. La vue panoramique et la qualité des matériaux sont les éléments qui ont primé. Or, dans plusieurs cas, le certificat de localisation ne comportait pas l’information claire sur l’inclusion des résidences dans la zone, tout comme les annonces immobilières qui mettaient l’accent sur la vue. « Si les acteurs du marché (...) méconnaissent la possibilité qu’un glissement se produise, l’impact sur les prix peut être biaisé », indique le rapport.

PERSONNES VULNÉRABLES

Selon le palmarès des bâtiments qui se situent dans des zones de contrainte en raison des risques de glissement de terrain, les principaux immeubles ayant une forte densité sont des résidences pour personnes âgées et des coopératives d’habitation. Par exemple, la résidence Chartwell Domaine Cascade à Shawinigan compte 265 unités selon les données du Ministère de l’Énergie et se trouve dans une zone rouge. À Alma, le CHSLD Isidore-Gauthier se retrouve aussi dans l’une des zones à risque. Des lieux de villégiature, comme les Chalets sur le Fjord à L’Anse-Saint-Jean, se retrouvent aussi dans ces zones, ainsi que des immeubles institutionnels comme des écoles et des services de garde.

