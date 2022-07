TREMBLAY (Lacerte), Lucienne



C'est avec une immense tristesse que nous vous informons du décès de madame Lucienne Tremblay, née Lacerte, survenu le 28 juin 2022. Elle était l'épouse de feu Henri Tremblay.Elle laisse dans le deuil ses trois enfants : Claude (Linda), Line (André) et Sylvie (Michel), ses sept petits-enfants : Julie, Chantal, Daniel, Maxime, Marc-André, David et Marie, ses quatre arrière-petits-enfants : Eve, Nicolas, Sophie et Alex, son frère, ses soeurs, ses belles-soeurs ainsi que ses neveux et nièces. Elle laisse également dans le deuil son grand ami Jean-Guy, son ange-gardien, son amour des dix dernières années ainsi que sa famille.Selon ses volontés, aucun service n'est prévu. Ses cendres seront mises en terre dans l'intimité au cimetière Notre-Dame-des-Neiges à une date ultérieure.