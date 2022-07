LAVOIE, Micheline



À Laval, le 6 juillet 2022, à l'âge de 96 ans et demi est décédée Mme Micheline Lavoie, épouse en 1ières noces de feu M. Zérilas Tanguay et en secondes noces de feu M. Lucien Trépanier. Elle rejoint sa fille feu Louise et son fils feu Michel.Elle laisse dans le deuil ses enfants Gilbert, Lucille, Jocelyne, Carol, Jocelyn, Zérita, Jean, Line et France, leurs conjoints; ses petits-enfants et arrière-petits-enfants ainsi que de nombreux parents et amis.La famille acceuillera parents et amis le mardi 12 juillet 2022 au Complexe Funéraire Urgel Bourgie/Athos du 3955 Ch. De la Côte-de-Liesse à Ville St-Laurent, de 10h à 14h30. Une cérémonie suivra en la chapelle du complexe.