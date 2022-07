GODIN, Chantal



Le 5 juillet 2022 est décédée Chantal Godin, à l'âge de 68 ans, épouse de Mario Garito.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses filles, Maude (Sébastien) et Daphné (Lambert), son petit-fils Félix, sa soeur Nicole, ses frères Christian (Johanne) et Pierre-Yves (Diane), son beau-frère Roberto ainsi que neveux, nièces et amis.Les condoléances auront lieu jeudi le 14 juillet de 16h à 22h et vendredi le 15 juillet de 9h à 11h, suivies d'un service de 11h à 12h et d'un goûter de 12h à 14h à :505 BOUL. CURÉ-POIRIER OLONGUEUIL, J4J 2H5